Человека сбили в пригороде Барнаула

Очевидцы в сообществе "Barnaul22" сообщили о том, что в пригороде Барнаула произошел наезд на пешехода. По словам местных жителей, в этом районе в последнее время участились подобные случаи.
Уточняется, что инцидент произошел в Новосиликатном. Судя по фото, сбил человека пассажирский автобус. Пострадавшему оказывают первую помощь. На месте происшествия работают медики и сотрудники полиции.
Вероятно, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. Информации о его состоянии нет. Подробности инцидента уточняются.
Ранее amic.ru писал о том, что иномарка сбила велосипедистку на трассе в Алтайском крае. Девушка осталась жива.
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С такими законами