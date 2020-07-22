ДТП с участием такси спровоцировало огромную пробку на шоссе Ленточный бор в Барнауле

В Барнауле на шоссе Ленточный бор столкнулись Nissan с опознавательными знаками "Яндекс. Такси" и внедорожник Mitsubishi. Фото и видео с места аварии опубликовали в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
Автомобили получили серьезные повреждения. По словам очевидцев, перед местом аварии образовалась внушительная пробка в направлении улицы Власихинской.
Согласно сведениям сервиса "Яндекс. Пробки", затор растянулся от заправки "Лукойл" на улице Кутузова до моста через ж/д пути, где и случилась авария.
Ранее amic.ru писал, что водитель и пассажир 22 июля получили травмы в результате ДТП на пересечении проспекта Калинина и улицы Профинтерна в Барнауле.
Комментарии
Амик, через ЖД пути не мост, а путепровод. Учите матчасть.