Жириновский предложил навсегда отменить ЕГЭ

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский выступил с предложением отменить Единый государственный экзамен для выпускников. Соответствующее заявление лидер либерал-демократов сделал в эфире телеканала "Россия 24".
Политик обратил внимание на текущий опыт, когда в связи с коронавирусом освободили от сдачи ЕГЭ тех выпускников, которые не планируют поступать в вузы.
Жириновский предложил продлить эту практику и на следующие годы, а в дальнейшем совсем избавиться от ЕГЭ.
Как ранее писал amic.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об особенностях сдачи Единого госэкзамена в 2020 году. Согласно документу, аттестаты школьникам выдадут без сдачи экзаменов.
При этом одиннадцатиклассников, которые захотят поступить в высшие учебные заведения, не освобождают от ЕГЭ.
Комментарии
Когда же избавятся от этого клоуна?
Они там все такие. Вся работа принять, отменить. Рот закрыл рабочее место убрано.