Восемь детей выпало из окон в Алтайском крае с начала года

С начала года в Алтайском крае из окон выпало уже восемь детей, сообщила на своей странице в Instagram детский омбудсмен региона Ольга Казанцева.
Один из последних случаев произошел в июне в Камне-на-Оби. Тогда с верхнего этажа пятиэтажного дома выпал пятилетний ребенок. Когда его мать вышла из комнаты, мальчик залез на подоконник, открыл окно, потерял равновесие и выдавил антимоскитную сетку. К счастью, сетка смягчила падение, а ребенок упал на кусты и выжил.
Другой случай произошел 4 апреля в Заринске. Тогда из оконного проема квартиры на шестом этаже выпала восьмилетняя девочка. Школьницу увезли в реанимацию.
Омбудсмен призвала родителей ставить специальные фиксаторы на окна, которые не дадут ребенку самостоятельно открыть окно. "Это надежный способ предотвратить трагедию", – добавила Казанцева.
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