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Новости

Путин объявил благодарность алтайскому министру

, ИА "Амител"
Награду Евгению Зрюмову президент присвоил за большой вклад в проект по переходу на цифровое телевидение
Фото: ksonline.ru

Фото: ksonline.ru

Президент России Владимир Путин объявил благодарность министру цифрового развития и связи Алтайского края Евгения Зрюмову, сообщает пресс-служба правительства региона. Чиновник получил награду от главы государства за большой вклад в реализацию проекта по переходу края на цифровое телевидение.

Также благодарности удостоился замглавы отдела Барнаульского патронного завода Александр Кисельников. Его ученики становились победителями конкурсов "Инженерное искусство молодых" и "Лучший инженер", а сам Кисельников сделал многое для стабильной работы подразделений завода.

Напомним, что Министерство связи региона появилось одновременно с назначением Зрюмова на должность главы ведомства губернатором Виктором Томенко в ноябре 2018 года. Под его руководством Алтайский край окончательно перешел на "цифру", а аналоговый вариант телевещания полностью исчез.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

23.07.2020 12:50
- гость -

Ну цифровое развитие то у нас на высоте. Мне приятно осознавать, что с моих налогов содержится столь чудное министерство

23.07.2020 12:53
- гость -

к юбилею поди бумажку выдал?

23.07.2020 12:54
- гость -

Евгений Зрюмов родился в 1980 году в городе Барнауле.
----При цитировании ссылка на Официальный сайт Алтайского края обязательна
Источник:
точно к сорокету))))

23.07.2020 12:58
- гость -

23.07.2020 12:53
- гость -
Завидно?

23.07.2020 13:06
- гость -

Заслуга достойная уважения. Теперь жителям края будут парить мозги не мутные, а четкие телевизионные актёры.

23.07.2020 13:18
Жора

Жека хороший чувак. Закончил иит, полулучил phd, стал деканом факультета информационных технологий, написал докторскую, стал проректором, потом его сделали министром. И всего добился сам, просто оказался в нужное время в нужном месте и обладал хорошими способностями, так что руки прочь - это толковый министр.

23.07.2020 13:25
- гость -

Жека хороший чувак.

Вполне может быть. А вот министерство которое он возглавляет совершенно бессмысленное.

23.07.2020 13:32
- гость -

а аналоговый вариант телевещания полностью исчез.

дюже смелое заявление
некоторые каналы до сих пор идут в эфирном аналоге...

23.07.2020 13:34
- гость -

Жеку в приёмники, в президенты!

23.07.2020 13:35
- гость -

А вот министерство которое он возглавляет совершенно бессмысленное.

не скажи
в борьбе телевизора с холодильником архиважнейшее)))

23.07.2020 13:37
- гость -

откроешь холодильник и не верится что зарплата в Алтайском крае выросла на 7,5%
а включишь телевизор - и видишь что таки да)))

23.07.2020 13:46
Ирина

Поздравляю Женю ! Трудолюбивый, честный, порядочный достоин награды!

23.07.2020 13:50
Читатель

Интересно какой вклад он внес если переход на цифровое ТВ (1-й мультиплекс) в большей степени закончился в 2014 г. Второй несколько позже, но тоже без его участия. Все как водится у нас разобрались со всеми, но наградили кого попало!!! Жаль специалистов которые реально принимали активное участие но не были допущены к "кормушке"!!

23.07.2020 13:54
- гость -

Короче награждают тех о ком мы не слышали, кроме тех кто его знает. А Попову что остается делать? Его то мы знаем и оставить без награды?!

23.07.2020 14:15
интересно

а кто это вообще? чем занимается сие министерство? какие результаты деятельности сего министра?

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