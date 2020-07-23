Путин объявил благодарность алтайскому министру

Президент России Владимир Путин объявил благодарность министру цифрового развития и связи Алтайского края Евгения Зрюмову, сообщает пресс-служба правительства региона. Чиновник получил награду от главы государства за большой вклад в реализацию проекта по переходу края на цифровое телевидение.
Также благодарности удостоился замглавы отдела Барнаульского патронного завода Александр Кисельников. Его ученики становились победителями конкурсов "Инженерное искусство молодых" и "Лучший инженер", а сам Кисельников сделал многое для стабильной работы подразделений завода.
Напомним, что Министерство связи региона появилось одновременно с назначением Зрюмова на должность главы ведомства губернатором Виктором Томенко в ноябре 2018 года. Под его руководством Алтайский край окончательно перешел на "цифру", а аналоговый вариант телевещания полностью исчез.
Комментарии
Ну цифровое развитие то у нас на высоте. Мне приятно осознавать, что с моих налогов содержится столь чудное министерство
к юбилею поди бумажку выдал?
Евгений Зрюмов родился в 1980 году в городе Барнауле.
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точно к сорокету))))
23.07.2020 12:53
- гость -
Завидно?
Заслуга достойная уважения. Теперь жителям края будут парить мозги не мутные, а четкие телевизионные актёры.
Жека хороший чувак. Закончил иит, полулучил phd, стал деканом факультета информационных технологий, написал докторскую, стал проректором, потом его сделали министром. И всего добился сам, просто оказался в нужное время в нужном месте и обладал хорошими способностями, так что руки прочь - это толковый министр.
Жека хороший чувак.
Вполне может быть. А вот министерство которое он возглавляет совершенно бессмысленное.
а аналоговый вариант телевещания полностью исчез.
дюже смелое заявление
некоторые каналы до сих пор идут в эфирном аналоге...
Жеку в приёмники, в президенты!
А вот министерство которое он возглавляет совершенно бессмысленное.
не скажи
в борьбе телевизора с холодильником архиважнейшее)))
откроешь холодильник и не верится что зарплата в Алтайском крае выросла на 7,5%
а включишь телевизор - и видишь что таки да)))
Поздравляю Женю ! Трудолюбивый, честный, порядочный достоин награды!
Интересно какой вклад он внес если переход на цифровое ТВ (1-й мультиплекс) в большей степени закончился в 2014 г. Второй несколько позже, но тоже без его участия. Все как водится у нас разобрались со всеми, но наградили кого попало!!! Жаль специалистов которые реально принимали активное участие но не были допущены к "кормушке"!!
Короче награждают тех о ком мы не слышали, кроме тех кто его знает. А Попову что остается делать? Его то мы знаем и оставить без награды?!
а кто это вообще? чем занимается сие министерство? какие результаты деятельности сего министра?