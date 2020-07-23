Мэрия Барнаула отчиталась перед Ильей Варламовым за ремонт дороги на Ядринцева

Блогер-урбанист Илья Варламов настолько сильно критиковал Барнаул, что, судя по всему, задел городскую администрацию за живое. На очередной комментарий мэрия ответила целым фотоотчетом.
Чтобы показать уровень квалификации и профессионализма региональных дорожников, в пресс-службе не поленились найти все фотографии участков до ремонта и после, а блогеру посоветовали впредь приезжать в город и смотреть на результаты работы лично, а не делать выводы по непроверенной информации.
Кроме того, во время дорожной фотосессии представители администрации встретили местных жителей, которые по достоинству оценили проделанную специалистами работу.
"Во время съемок этого фоторепортажа на улице нами были встречены две женщины с колясками, которые отметили, что сейчас она хотя бы едет, а не проваливается в ямы, и бабушка, которая спокойно шла в магазин", – говорится в релизе.
Правда, судя по фото, местами женщинам с колясками и бабушкам приходится ходить по проезжей части или вытоптанной рядом тропинке, но, слава богу, в ямы они не проваливаются (тротуарчик бы).
Посмотреть на то, как пресс-служба мэрии утерла нос заносчивому блогеру, можно по ссылке.
Комментарии
респект Варламову, расшевелил наших чинуш
Куда катится мир, перед каким то клоуном шапки ломаем....
А перед кем надо ломать? Перед помещиком, у которого вы будете крепостным?
Да и правда , а если представить ну только представить , что мэрия работает ! Нужно ли было бы реагировать на такие замечания? Ну просто смех мамочки!
Достал уже этот придурок
А разве сидя в Москве можно реально что-то увидеть? Дебил
Собчак ещё нужно загнать на ремонт дорог. Пусть поработает
Кто такой этот блогер? Страшный он, как дороги в Рубцовске
Правильно сделали, на место этих клоунов сажать надо, только хайп ловят
Печально, что какие то блогеры дилетанты заставляют наши власти шевелиться, а не люди, которые здесь живут. Варламов антисоветчик и днище.
Стыдно за отчитавшихся.
В первую очередь он специалист с образованием архитектора. Достаточно долгое время работает в сфере урбанистики, много путешествует и поэтому имеет широкое представление о архитектуре и инфраструктуре. Думаю этого вполне достаточно что бы высказывать мнение на данную тематику. Другое дело кто все эти комментаторы которые считают что все у нас в городе хорошо и нечего его хаять
Варламов сказал и забыл, у него на канале такого добра валом. Ну не зря значит, раз подгорело таки....
Похоже администрация нагнала в комментарии своих ботов. Стыд и позор за такой "ответ".. Сами же показали в подробностях, что нет ни намека на тротуары и безопасность людей. Просто тупо гоночная трасса без благоустройства. Конечно новый асфальт это хорошо, но этого недостаточно в современном городе.
ты сам-то там ездил? каждый день мне приходится там ездить и если сравнивать что было до и что сейчас, то небо и земля. теперь хотя бы можно просто спокойно ехать прямо, а не пытаться обрулить яму. Где там кто гоняет, понять никак не могу, там просто нет возможности для этого.
А слабо Франку перед нами, жителями отчитаться? А мы ему посоветуем, где ещё надо усилия приложить, и безо всяких одуванов. К примеру, следующий переулок хочет тоже асфальта, и после него не мешало бы положить, а то ведь никогда не видели там твёрдого покрытия.