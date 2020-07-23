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Мэрия Барнаула отчиталась перед Ильей Варламовым за ремонт дороги на Ядринцева

, ИА "Амител"
Блогеру посоветовали лично смотреть на результат работы, а не критиковать из своей Москвы
Фото: rzn.ru

Фото: rzn.ru

Блогер-урбанист Илья Варламов настолько сильно критиковал Барнаул, что, судя по всему, задел городскую администрацию за живое. На очередной комментарий мэрия ответила целым фотоотчетом. 

Чтобы показать уровень квалификации и профессионализма региональных дорожников, в пресс-службе не поленились найти все фотографии участков до ремонта и после, а блогеру посоветовали впредь приезжать в город и смотреть на результаты работы лично, а не делать выводы по непроверенной информации.

Кроме того, во время дорожной фотосессии представители администрации встретили местных жителей, которые по достоинству оценили проделанную специалистами работу. 

"Во время съемок этого фоторепортажа на улице нами были встречены две женщины с колясками, которые отметили, что сейчас она хотя бы едет, а не проваливается в ямы, и бабушка, которая спокойно шла в магазин", – говорится в релизе.

Правда, судя по фото, местами женщинам с колясками и бабушкам приходится ходить по проезжей части или вытоптанной рядом тропинке, но, слава богу, в ямы они не проваливаются (тротуарчик бы). 

Посмотреть на то, как пресс-служба мэрии утерла нос заносчивому блогеру, можно по ссылке.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

23.07.2020 15:51
- гость -

респект Варламову, расшевелил наших чинуш

23.07.2020 15:52
Медведь-шатун

Куда катится мир, перед каким то клоуном шапки ломаем....

23.07.2020 15:54
- гость -

А перед кем надо ломать? Перед помещиком, у которого вы будете крепостным?

23.07.2020 15:58
Наташа

Да и правда , а если представить ну только представить , что мэрия работает ! Нужно ли было бы реагировать на такие замечания? Ну просто смех мамочки!

23.07.2020 15:59
Гость

Достал уже этот придурок

23.07.2020 16:00
Баре аулец

А разве сидя в Москве можно реально что-то увидеть? Дебил

23.07.2020 16:02
Гость

Собчак ещё нужно загнать на ремонт дорог. Пусть поработает

23.07.2020 16:03
Гостья

Кто такой этот блогер? Страшный он, как дороги в Рубцовске

23.07.2020 16:14
Игла

Правильно сделали, на место этих клоунов сажать надо, только хайп ловят

23.07.2020 16:17
Ого, жиза

Печально, что какие то блогеры дилетанты заставляют наши власти шевелиться, а не люди, которые здесь живут. Варламов антисоветчик и днище.

23.07.2020 16:20
- гость -

Стыдно за отчитавшихся.

23.07.2020 16:22
Сергей

В первую очередь он специалист с образованием архитектора. Достаточно долгое время работает в сфере урбанистики, много путешествует и поэтому имеет широкое представление о архитектуре и инфраструктуре. Думаю этого вполне достаточно что бы высказывать мнение на данную тематику. Другое дело кто все эти комментаторы которые считают что все у нас в городе хорошо и нечего его хаять

23.07.2020 16:27
- гость -

Варламов сказал и забыл, у него на канале такого добра валом. Ну не зря значит, раз подгорело таки....

23.07.2020 16:28
барнаулец

Похоже администрация нагнала в комментарии своих ботов. Стыд и позор за такой "ответ".. Сами же показали в подробностях, что нет ни намека на тротуары и безопасность людей. Просто тупо гоночная трасса без благоустройства. Конечно новый асфальт это хорошо, но этого недостаточно в современном городе.

23.07.2020 16:31
барнаульцу

ты сам-то там ездил? каждый день мне приходится там ездить и если сравнивать что было до и что сейчас, то небо и земля. теперь хотя бы можно просто спокойно ехать прямо, а не пытаться обрулить яму. Где там кто гоняет, понять никак не могу, там просто нет возможности для этого.

23.07.2020 16:32
- гость -

А слабо Франку перед нами, жителями отчитаться? А мы ему посоветуем, где ещё надо усилия приложить, и безо всяких одуванов. К примеру, следующий переулок хочет тоже асфальта, и после него не мешало бы положить, а то ведь никогда не видели там твёрдого покрытия.

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