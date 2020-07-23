В Барнауле на пустыре построят четырехэтажный стеклянный ТЦ

Фото: "Алтайский портал недвижимости"
В Барнауле на улице Энтузиастов, 75, напротив квартала 2032, построят новый торгово-выставочный комплекс, сообщает "Алтайский портал недвижимости".
Эскизный проект рассмотрели и одобрили на градсовете. Заказчиком выступил правообладатель земельного участка, а разработчиком – ООО "Мастерская Золотова".
Комплекс состоит из двух корпусов – один четырехэтажный, с зеркальными фасадами, второй – двухэтажный. В строениях разместятся предприятия торговли и развлечений, предназначенные для жителей микрорайона Дружный-3 и коттеджного поселка Солнечная поляна. Окружающую территорию займет парковка.
Также на градсовете утвердили проект ТЦ на пересечении улиц Соловьиная и Калинина в поселке Спутник. Сейчас на этом месте стоит трехуровневый недострой, вместо него появится современное двухэтажное здание с необычной входной группой и висячей стеклянной галереей.
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