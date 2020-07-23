Жители сгоревшей многоэтажки на Алтае почти месяц живут без электричества и крыши

В селе Тальменка Тальменского района более 25 квартир почти месяц остаются без света и крыши из-за пожара. Об этом сообщают активисты общественной организации "Гражданский патруль".
Напомним, что пожар в трехэтажном многоквартирном доме произошел 28 июня. Тогда спасатели эвакуировали более 40 жильцов, а пламя охватило площадь почти в 300 квадратных метров. Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание провода, который питал один из гаражей.
Позднее в "Гражданский патруль" обратились жильцы пострадавшего здания. По их словам, изначально на тушение приехала одна пожарная машина без воды. Пока огнеборцы пытались набрать воду из искусственного озера, крыша строения полностью выгорела.
На сегодняшний день жители остались без электричества и под временной крышей, которая не спасает от дождя, а оставленное в квартирах имущество постепенно мокнет и портится.
Как объяснил представитель "Гражданского патруля" в Алтайском крае Игорь Берг, на ремонт крыши требуется около 5 миллионов рублей, сейчас погорельцам удалось собрать только 400 тысяч.
"Было принято решение об увеличении тарифа оплаты в фонд капитального ремонта в два раза, но пока насколько известно, РО Алтайского края "Фонд капитального ремонта МКД" до сих пор не принял меры направленные на организацию закупки, определения подрядчика, который будет ответствен за ремонт крыши дома", – сказал Берг.
Кроме того, администрация района не принимает никаких мер по подключению дома к электричеству, которое по мнению Берга, является первоочередной задачей.
По этой причине "Гражданский патруль" обратился в региональную прокуратуру с просьбой провести проверку по факту бездействия местных властей и фонда капитального ремонта.
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