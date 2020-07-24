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Новости

Алтайские коммунисты собирают деньги на оплату долгов Грудинина

, ИА "Амител"
Всего по России набрали более 40 миллионов рублей
Фото: altkprf.ru

Фото: altkprf.ru

Алтайское региональное отделение КПРФ обратилось к жителям края с призывом материально поддержать бывшего кандидата в президенты от партии Павла Грудинина.

На сайте реготделения коммунисты разместили реквизиты для перечисления средств на счет принадлежащего Грудинину "Совхоза имени Ленина".

Кроме того, в Барнауле партийцы организовали раздачу листовок, в которых сообщают о "рейдерском захвате" предприятия.

Стоит отметить, что аналогичные мероприятия коммунисты проводят и в других регионах России. Всего им удалось собрать свыше 40 миллионов рублей.

Как ранее писал amic.ru, подмосковный арбитражный суд частично удовлетворил иск акционеров – Ивана, Тамары и Ольги Маркиных, Александра и Дмитрия Ерошкиных и Нины Солодовниковой – и обязал взыскать с Грудинина в их пользу 1 млрд 66 млн 219 тыс. рублей. Грудинин также обязан оплатить госпошлину в размере 104 тыс. рублей.

Истцы считают, что ущерб был нанесен передачей руководством совхоза двух земельных участков. В марте 2018 года суд признал эту сделку незаконной.

В ответ Грудинин заявил, что у него таких денег нет.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

24.07.2020 10:58
Eugene

Месть Сказочного.

24.07.2020 11:07
- гость -

Паша опять разводит лохов.

24.07.2020 11:10
Alex1976

Так обнуленыш убирает конкурентов. А потом всякие почитатели обнуленного кричат, а кто если не обнуленыш, потому как фактически никому не дают поднятся. Демократия аднака.

24.07.2020 11:11
АБОРИГЕН

Власть думает, что нашла способ расправиться с оппозицией, обложив её огромными штрафами и заблокировав счета. Одна ошибка за другой. Тупость и лень как неизбежный финал при отсутствии конкуренции.

24.07.2020 11:17
Guest

Нормально так: православные "коммунисты" спасают нечистого на руку олигарха. ))) Лучшего анекдота я ещё не слышал.))) Вот что "колхоз имени Ленина" животворящий делает.)))

24.07.2020 11:20
Guest

Кстати, интересная закономерность наблюдается. Протестанцам плевать - насколько вороваты их идолы. Это же надо, вор на воре и вором погоняет, но они же против "системы", а значит честные. Я худею, дорогая редакция.)))

24.07.2020 11:22
- гость -

24.07.2020 11:11
АБОРИГЕН

Аборикешка, сколько рублей ты перечислил оштрафованным оппозиционерам?

24.07.2020 11:26
- гость -

Анекдот века: "Подайте, пжлста, миллиардеру!" ))))))

24.07.2020 11:37
Гость


Guest
Кстати, интересная закономерность наблюдается. Поддержантам плевать - насколько вороваты их идолы. Это же надо, вор на воре и вором погоняет, но они же против "оппозиции", а значит честные. Я худею, дорогая редакция.)))

Всего-то поменял два слова.

24.07.2020 11:38
Вячеслав

а если власть еще на миллиард выставит штрафов, опять оплачивать?

24.07.2020 11:46
Guest

24.07.2020 11:37
Гость

Вы даже не представляете, как глупо выглядит этот "стёб". Ну где вы видели массовые акции протеста в защиту подозреваемых или осужденных за коррупцию из числе тех функционеров, которых вы причисляете (как это у вас там принято называть?) к "ПЖиВ"?))) Где-то из числа большинства, одобряющих деятельность президента выходили орать глупые лозунги за взятых за жабры членов "ЕР" или тех, кто яро декларировал свою солидарность с президентом?))) Думать нужно прежде, чем рот открывать или по клавишам стучать.)))

24.07.2020 11:48
- гость -

А мы с Калибром решили в конце следующей недели переслать Навальному по 800 рублей каждый.Потому что политик оказался в трудном финансовом положении.

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