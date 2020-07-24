Алтайские коммунисты собирают деньги на оплату долгов Грудинина

Алтайское региональное отделение КПРФ обратилось к жителям края с призывом материально поддержать бывшего кандидата в президенты от партии Павла Грудинина.
На сайте реготделения коммунисты разместили реквизиты для перечисления средств на счет принадлежащего Грудинину "Совхоза имени Ленина".
Кроме того, в Барнауле партийцы организовали раздачу листовок, в которых сообщают о "рейдерском захвате" предприятия.
Стоит отметить, что аналогичные мероприятия коммунисты проводят и в других регионах России. Всего им удалось собрать свыше 40 миллионов рублей.
Как ранее писал amic.ru, подмосковный арбитражный суд частично удовлетворил иск акционеров – Ивана, Тамары и Ольги Маркиных, Александра и Дмитрия Ерошкиных и Нины Солодовниковой – и обязал взыскать с Грудинина в их пользу 1 млрд 66 млн 219 тыс. рублей. Грудинин также обязан оплатить госпошлину в размере 104 тыс. рублей.
Истцы считают, что ущерб был нанесен передачей руководством совхоза двух земельных участков. В марте 2018 года суд признал эту сделку незаконной.
В ответ Грудинин заявил, что у него таких денег нет.
Комментарии
Месть Сказочного.
Паша опять разводит лохов.
Так обнуленыш убирает конкурентов. А потом всякие почитатели обнуленного кричат, а кто если не обнуленыш, потому как фактически никому не дают поднятся. Демократия аднака.
Власть думает, что нашла способ расправиться с оппозицией, обложив её огромными штрафами и заблокировав счета. Одна ошибка за другой. Тупость и лень как неизбежный финал при отсутствии конкуренции.
Нормально так: православные "коммунисты" спасают нечистого на руку олигарха. ))) Лучшего анекдота я ещё не слышал.))) Вот что "колхоз имени Ленина" животворящий делает.)))
Кстати, интересная закономерность наблюдается. Протестанцам плевать - насколько вороваты их идолы. Это же надо, вор на воре и вором погоняет, но они же против "системы", а значит честные. Я худею, дорогая редакция.)))
24.07.2020 11:11
АБОРИГЕН
Аборикешка, сколько рублей ты перечислил оштрафованным оппозиционерам?
Анекдот века: "Подайте, пжлста, миллиардеру!" ))))))
Guest
Кстати, интересная закономерность наблюдается. Поддержантам плевать - насколько вороваты их идолы. Это же надо, вор на воре и вором погоняет, но они же против "оппозиции", а значит честные. Я худею, дорогая редакция.)))
Всего-то поменял два слова.
а если власть еще на миллиард выставит штрафов, опять оплачивать?
24.07.2020 11:37
Гость
Вы даже не представляете, как глупо выглядит этот "стёб". Ну где вы видели массовые акции протеста в защиту подозреваемых или осужденных за коррупцию из числе тех функционеров, которых вы причисляете (как это у вас там принято называть?) к "ПЖиВ"?))) Где-то из числа большинства, одобряющих деятельность президента выходили орать глупые лозунги за взятых за жабры членов "ЕР" или тех, кто яро декларировал свою солидарность с президентом?))) Думать нужно прежде, чем рот открывать или по клавишам стучать.)))
А мы с Калибром решили в конце следующей недели переслать Навальному по 800 рублей каждый.Потому что политик оказался в трудном финансовом положении.