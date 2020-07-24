"Гораздо лучше, чем в Москве". Советник главы Ростуризма побывала на Алтае

Советник главы Ростуризма Наталья Осипова посетила Белокуриху и поделилась впечатлениями об условиях для отдыха в Алтайском крае, сообщают "Вести Алтай".
"Все хотят принять мараловые ванны, покупаться в бассейне с минеральной водой, покушать вкусно в ресторане, у вас потрясающие рестораны, они гораздо лучше, чем в Москве, потому что натуральные продукты", – рассказала Осипова.
Ранее amic.ru писал, что в Белокурихе-2 приступили к строительству дороги до горнолыжного комплекса "Мишина гора". Всего на участок протяженностью 2665 метров потратят 472 млн рублей.
Проект уже позволил привлечь крупных инвесторов, которые возводят в субкластере свои туркомплексы. Их станет еще больше, когда дорогу достроят, уверен глава Белокурихи Константин Базаров.
Комментарии
Все хотят принять мараловые ванны, покупаться в бассейне с минеральной водой, покушать вкусно в ресторане,
ага/спим и видим
" у вас потрясающие рестораны, они гораздо лучше, чем в Москве, потому что натуральные продукты", – рассказала Осипова." Вопрос много ресторанов посетила в короновирус для данного человека не существует, а в Барнауле рестораны и кафе закрыты. Власти просто не знают, что уже можно открывать все. Может она на вынос брала и кушала в машине на дороге?
"Как ранее писал amic.ru, Меняйло выразил обеспокоенность увеличением числа зараженных коронавирусом в Республике Алтай. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по ситуации с COVID-19 в Сибири." Вот почему у нас все плохо Москали едут к нам кушать, в Москве их кормят плохо.
Все хотят принять мараловые ванны
________________________
В одной и той же "мараловой ванне побывает десятки людей, кто захочет окунаться в такую ванну, где целый колхоз побывал?
С ваннами ваобще темный лес, такое фуфло талкают, алтайцы ржут ..,
да в принципе окунаться в ванну сделанную из мертвичины вообще не айс