В России предложили сделать выплаты на детей 10 тысяч рублей ежемесячными

Представители партии "Справедливая Россия" направили в Госдуму предложение сделать выплаты детям в размере 10 тысяч рублей ежемесячными и продлить их до 18 лет. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.
"В весеннюю сессию мы направляли свои предложения в кабинет министров, и считаем, что, например, выплата на детей в размере 10 тысяч рублей должна стать ежемесячной, и получать ее должны все дети до 18 лет", – заявил глава фракции Сергей Миронов.
Депутат отметил, что сейчас российские семьи очень нуждаются в финансовой помощи из-за пандемии.
Ранее сообщалось, что академические стипендии в России могут вырасти до уровня МРОТ.
Комментарии
Ага, держите карман шире. Чтоб от себя, каким то детям, я вас умоляю...
Этого и следовало ожидать...
А пенсию еще лет на 10 отодвинуть!
Ну-ну. Популизмом не занимайтесь. Тут же подскочат цены, и эти 10 через полгода станут 1. Можно только как временную. Например, на полгода-год. Лишь бы станок не запускали, а по своим друзьям шерстили.
А не хило будет? Пенсионерам ничего. А детям все, да еще и ежемесячно. Что теперь пенсионерам от бедности умирать?
А сам пенсионер сам виноват в своей бедности.Причина в самом человеке. Ещё в школах детей приучают жить в системе, где всё решается за него. И к 20 годам, вуаля, у человека дикая привычка ждать чуда) И все ждут, что кто-то о них позаботится (добрый волшебник, работодатель, государство). И так до самой смерти. А под лежачий камень вода не течёт.
24.07.2020 15:08
Читатель
А чо только пенсионерам и детям? Остальные люди, что не человеки? Надо всем раздать тады уж. Только откуда деньги взять, Зин?
24.07.2020 15:08
Читатель
А не хило будет? Пенсионерам ничего. А детям все, да еще и ежемесячно. Что теперь пенсионерам от бедности умирать?
У детей вся жизнь впереди, а пенсионерам пора уже оптимизироваться.
короче всем не угодишь
А что докапались до пенсионеров?
В среднем пенсионеры (если их не доят неразумные детки и внуки) получают пенсии, на которые нормально питаются, одеваются платят жкх и еще остается.
Раздача денег нахаляву до добрра не доведет: пример- черные негры в Америке!
получать ее должны все дети
Включая отпрысков депутатов, чиновников м олигархов
я бы через 5 лет пошла на пенсию. мне 50
сидела бы себе с внуком.
но нет.
придется работать
24.07.2020 15:27
Иsтина
А что докапались до пенсионеров?
В среднем пенсионеры
В среднем, пенсионеры, выйдя на пенсию, продолжают работать, так как на пенсию в 12 тыр не проживешь, если один.
очередной вброс "предложили"-- значит отменят, это как с выходом в топ 5 экономик мира...на словах львы могучие а по факту.... а вы уже шкуру делите между пенсионерами и детьми
Унас в селе получают на детей ,а пропивают родители.Работать не пробовали?
Я бы поддержала бы,если бы эти деньги переводили на определенную карту,с которой расплачиваться можно только в магазинах с детскими и школьными товарами,одеждой и парки развлечений для детей
24.07.2020 17:05
А работать ради своих детей не пробовала? А то все подачки выпрашиваете! Попрошайки
выплата на детей в размере 10 тысяч рублей должна стать ежемесячной
Вообще неплохо бы