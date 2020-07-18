Стипендии в России могут вырасти до уровня МРОТ

Минобрнауки России рассматривает вопрос увеличения студенческих стипендий до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает ТАСС.
"Минобрнауки России прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ", — цитирует издание представителя ведомства.
В министерстве отметили, что для такого увеличения стипендий до уровня МРОТ потребуется "существенное увеличение объема бюджетных ассигнований федерального бюджета".
Напомним, на 2020 год минимальный размер оплаты труда в России составляет 12 130 рублей. Средний размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года по стране составил 2 980 рублей.
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Для этого достаточно уменьшить МРОТ до 2 980 рублей.
Средний размер государственной академической стипендии в сентябре 2019 года по стране составил 2 980 рублей.
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