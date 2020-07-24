62 тысячи барнаульцев временно останутся без горячей воды

Жители целого ряда домов по контуру ТЭЦ-2 в Барнауле с 27 июля останутся без горячей воды в связи с реконструкцией теплосетей, сообщил amic.ru в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.
В этих домах проживают 62 тысячи человек. Водоснабжение, согласно графику опрессовки, у них должны были прекратить еще раньше, но потребителям поставляли воду по резервной линии.
Длительность отключения составит от 12 до 36 часов. Оно коснется потребителей, проживающих на улицах Попова, Кавалерийская, Монтажников и Веры Кащеевой.
Оно будет проходить в три этапа: первый продлится сутки – с 9:00 27 июля до 9:00 28 июля (воды не будет у 15 830 жителей), второй будет 12 часов – с 9:00 до 21:00 28 июля (7 444 жителя), третий затянется на 36 часов (38 525 жителей).
Как ранее писал amic.ru, с 13 июля по 3 августа специалисты компании проводят гидравлические испытания и ремонт тепловых сетей по контуру ТЭЦ-3. Под проверку на прочность попадает 970 километров трубопровода. После завершения испытаний специалисты займутся устранением повреждений и проведением плановых ремонтных работ на тепловых сетях контура.
Сроки отключения домов можно посмотреть на карте:
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