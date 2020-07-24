В Алтайском крае при падении столба после ДТП погиб электромонтер

В селе Первомайском Бийского района в результате ДТП при падении электроопоры погиб человек, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.
Инцидент произошел днем в пятницу, 24 июля, на улице Спортивной. 48-летний водитель КамАЗа наехал на провод, из-за чего упала опора линии электропередачи, на которой находился 33-летний рабочий.
В результате падения мужчина получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в больницу, где он вскоре скончался.
По факту аварии проходит проверка, полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как уже писал amic.ru, сегодня в Тальменском районе пожарный автомобиль врезался в движущийся поезд. В аварии погиб один человек. Еще троих с телесными повреждениями госпитализировали.
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