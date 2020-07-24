В Алтайском крае пожарный автомобиль протаранил поезд. Есть погибший

Фото: "Инцидент Барнаул"
Пожарный автомобиль протаранил грузовой поезд на железнодорожном переезде в Тальменском районе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
"По прибытии предварительно установлено, что 24.07.2020 года около 16 часов пожарный автомобиль двигался со стороны села Тальменка в направлении села Озерки, на железнодорожном переезде произошло столкновение с грузовым железнодорожным составом", — уточнили в ведомстве.
В аварии погиб один человек. Еще троих с телесными повреждениями госпитализировали в больницу. По факту аварии правоохранители проводят проверку.
На фотографиях с места происшествия, опубликованных в паблике "Инцидент Барнаул", видно, что пожарная техника превратилась буквально в груду металла. Скорее всего, автомобиль восстановлению не подлежит.
Происшествие прокомментировали в РЖД.
"В пятницу, 24 июля, в 15:21 (по местному времени) на железнодорожном переезде 183 км перегона Озерки – Цаплино Алтайского региона Западно-Сибирской железной дороги водитель пожарного автомобиля выехал на запрещающий сигнал светофора исправно работающей переездной сигнализации и допустил столкновение с проходящим порожним грузовым составом", — уточнили в компании.
В результате столкновения сошли два вагона поезда.
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