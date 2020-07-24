В выходные на Алтайский край обрушатся грозы, ветер и град

В выходные в Алтайском крае разыграются грозы, град и сильный ветер, в связи с чем пресс-служба регионального ГУ МЧС России предупредила о неблагоприятной погоде.
Согласно данным синоптиков, сложные погодные условия прогнозируются 25 и 26 июля в отдельных районах.
Ожидаются дожди, грозы и град. Также усилится ветер. Местами его порывы будут достигать скорости 22 м/с.
В связи с неблагоприятными погодными факторами возможно возникновение ЧС.
При сильном ветре жителям региона нужно опасаться обрушений плохо закрепленных конструкций и падений деревьев. Эти же обстоятельства следует учитывать и при парковке автомобилей.
При грозе, управляя машиной, желательно припарковаться. Непогода резко ухудшает видимость на дороге, ливни снижают сцепление с покрытием, а вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. В это время также нельзя находиться у водоемов, купаться и рыбачить.
При граде рекомендуется держаться подальше от окон и находиться в укрытии. Под деревьями лучше не прятаться, так как существует риск попадания в них молний.
Комментарии
Самое интересное, что такой прогноз как в заголовке ни разу за лето не сбылся. И судя по картам погоды не сбудется и сейчас. Ветер, к слову, не может обрушиваться, он просто может дуть с разной силой.