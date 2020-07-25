Ольга Бузова в откровенном купальнике прорекламировала алтайский курорт

Актриса, певица, телеведущая и блогер Ольга Бузова на своей странице в соцсети "Вконтакте" прорекламировала Яровое. Она заявила, что в соленой воде озера "вероятность заражения отсутствует совсем".
"Нередко можно услышать истории в Яровом, что после отдыха дети и взрослые не болеют в течение всего следующего года. Именно за эти качества туристы выбирают этот российский курорт! Воздух курорта богат бромом: прогулки по побережью озера полезны для стабилизации работы нервной системы и обладают выраженным антистрессовым действием, что мне сейчас так необходимо", – написала Бузова.
Комментаторы под постом восхищений Ольги относительно курорта не оценили, а основной темой для обсуждения стала фигура девушки.
Напомним, что ранее она заявила, что отправилась отдыхать в Яровое. Жители края и правительство обеспокоились тем, что певица соберет вокруг себя массовое мероприятие, но Бузова заверила, что она законопослушная гражданка и порадует людей концертом тогда, когда опасность минует.
Комментарии
А кто такая Ольга Бузова?
Худючая! На концерте в прошлом году справнее была.
Чем там откровенничать? И что сейчас в таком купальнике откровенного? Скатываемся в средневековое мракобесие потихоньку?
Не в откровенном, а в обычном раздельном купальнике. Или там с нижней его частью что то не так?)
Будет как Алла Борисовна выступать до 70-ти.
Ну вы и сравнили... Пугачиха - Космос в сравнении с Бузовой.
Нормальный девушка. Если понравится Яровое другим порекомендует. Радоваться надо что Москвичи заинтересовались. Ул. Набережную покрытие сделали или так шлаком и засыпана.
А что там с вчерашним "неконцертом"? Был или нет?
25.07.2020 16:12
- гость -
До сих пор светит как квазар из своего 7-ми этажного замка. Это вам не тут.
— Тощенькая, да к тому же в возрасте, не на что смотреть, — объяснил старший и достал из кармана полевой бинокль.(с)
Радоваться надо что Москвичи заинтересовались
____________
Не надо шутить так. Никому из москвичей, ваше ядовитое озеро с отходами от химкомбината не интересно. Эта мулька была запущена с целью привлечь внимание.
В откровенном!?
Вы на наших пляжах не были???
что сейчас в таком купальнике откровенного
А, может, фигОвый лист вместо труселей!