Бузова прилетела в Алтайский край и публично обратилась к Томенко

Популярная российская певица Ольга Бузова прилетела в Алтайский край и отправилась отдыхать в Яровое. Об этом она рассказала в своем аккаунте в Instagram.
Гостья региона уделила внимание и губернатору Алтайского края Виктору Томенко, публично заверив его в том, что никакого концерта не будет.
"Виктор Петрович, Ольга Бузова – законопослушный гражданин, и проводить концерт я не буду", – подчеркнула певица.
По ее словам, она прибыла в регион в качестве туристки и собирается просто отдохнуть. Поклонников исполнительница заверила, что если получится, порадует своим творчеством отдыхающих в Яровом в августе.
Ранее авторы Instagram-профиля Виктора Томенко сообщили, что правительство будет следить за ситуацией с приездом в Яровое Ольги Бузовой.
По их словам, контролирующие и надзорные органы принимают все меры, чтобы на мероприятии с участием певицы не были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы.
Комментарии
Какие концерты от Бузовой? Её же безголосую сразу помидорами закидают!
24.07.2020 23:02
Kertis
Окстись. Тогда жители Ярового всю зиму будут есть соленые помидоры.
Да вали обратна, кошка драная, понаехали тут. Алтай не резиновый, брысь домой москали поганые.