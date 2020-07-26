В Алтайском крае дети забили голубя камнями и бутылками

25 июля в Заринске дети ради забавы до смерти избили голубя. О происшествии сообщила местная жительница в редакцию газеты "Наш город Заринск".
Женщина рассказала, что ее внимание привлек звонкий крик и смех ребятишек. Ей стало интересно, и она вышла на балкон посмотреть, что их веселит. По ее словам, она "просто обалдела от увиденного".
"Дети забивали голубя камнями, бутылками и всем, что под руки попадалось! Попросила мужа снять их, чтобы родители увидели, чем их дети "играют". Я тут же собралась и вышла к ним, наругала и спросила, неужели они своих домашних животных так же избивают дома?" – написала женщина и задалась вопросом, откуда у детей берется такая жестокость.
Комментаторы возмутились поступку малолетних живодеров, а причину такого поведения они рассмотрели в дурном воспитании. "Воспитание ваше", "Это верно, нет никакого воспитания, есть только пример и генетика", "Наказывать надо! С такого возраста дети уже все понимают!" – написали неравнодушные пользователи.
Ранее сообщалось, что в селе Зеленая Дубрава Рубцовского района местная жительница убивает собак и угрожает детям.
Комментарии
"Наказывать надо! С такого возраста дети уже все понимают!"
Тут не Америка. Не принято у нас детей наказывать. Поэтому чуть позднее они перейдут на кошек и собак, потом пойдут в армию и будут избивать сослуживцев, а потом в росгвардию избивать всех. Но вот наступит день и они до смерти забьют супругу, и вот только тогда общество решит их наказать.
26.07.2020 11:38
- гость -
Ты чушь порешь.
Мы в советском детстве стреляли по голубям из самодельных ружей, но никогда не переходили на кошек, собак и тем более людей. Наоборот, потом даже об этом я жалел.
Мальчишки может и стреляли, а девочки плакали над " Белый Бим черное ухо". А там две то точно девочки. Кто-то волонтером работает в " Ласке", а кто-то над животным издевается.
А если бы они крысу убили, тоже бы статью тут написали? Я вырос в райцентре в Алтайском крае. В 80-е годы мы часто с рогатки убивали голубей, потом их жарили на костре и ели. Это считалось нормально. Рядом с домом находилось предприятие осуществляющее перевозки и там было много машин. Голуби гадили на эти машины. Нам работники еще спасибо говорили. Когда в старших классах был сотни голубей перестрелял там. Голуби это те же крысы. От них никакой пользы нет. Они только гадят.
"Голубезащитникам" стоит почитать историю Китая,как там уничтожали воробьёв, и "объявить" китайцам войну.
Голуби это те же крысы.
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Не сталкивался, наверно, с крысами. У крысы постоянная потребность грызть. Еще могут делать дырки даже в бетоне и гадят на все, противный запах стоит.
Надо сжечь все мясокомбинаты,курофермы-они животных и кур на мясо убивают!
это гены и древние скрепы срабатывают, первобытные охотники легко мамонтов забивали камнями и палками, и это было нормой
Не самый хороший поступок, о котором будут жалеть, когда вырастут. Но ужас-ужас-ужас из этого делать точно не стоит.
биомусор.
так же как и те кто здесь пытаются заболтать и перевести в ал-аля-аля и тра-ля-ля абсолютно скотский поступок.
и если этим гоблинам еще можно что-то оддуплить то их амиковским защитникам что либо объяснять бесполезно.
им в харю помочиться они про божью росу блеять будут.
Хорошие охотники подрастают. Человек же хищник и охотник. Они хоть сами убивают а для вас убивают каждый день коров, телят, куриц и тп другие.
Надо сжечь все мясокомбинаты,курофермы-они животных и кур на мясо убивают!
Убивать ради пропитания и ради забавы это совершенно разные поступки.
А для вас "помочиться в харю" не скотский поступок?
Вы,между тем, повзрослее тех детей будете.