Грузовик упал в яму на месте ремонтных работ в Барнауле

Фото: vk.com/barneos22
Грузовик-манипулятор рухнул в вырытую яму на месте ремонта теплотрасс в Барнауле, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".
"Ленина – Северо-Западная, ремонт теплотрасс не задался. Будьте аккуратнее там на повороте", – предупредили жители краевой столицы.
О пострадавших и других подробностях инцидента не сообщается.
Как писал amic.ru, в ночь на 24 июля в Алтайском районе произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей. Авария произошла на трассе Алтайское – Ая – "Бирюзовая Катунь". Тогда 21-летний водитель Hyundai Avante нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21093.
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