Барнаул снова "поплыл" после сильного дождя. Видео

После сильного дождя в Барнауле уже традиционно образовались огромные лужи.
Одна их них охватила внушительный участок дороги на улице Молодежной в районе перекрестка с переулком Ядринцева.
На видеозаписи видно, что вода местами достигает до порогов автомобилей. Водители стараются проходить этот участок на небольшой скорости.
Как ранее писал amic.ru в региональном управлении МЧС России предупредили жителей Алтайского края о неблагоприятной погоде на выходных.
Комментарии
Бассейн устроили из бетонных блоков жители частного сектора.
Да нормально. Хоть один хороший дождь прошел за июль.
Амикукуни! Не надо это слово в кавычки заключать. Да что ж это за зараза такая...