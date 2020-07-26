МЧС допустило до эксплуатации еще два пляжа в Алтайском крае

В Алтайском крае продолжают открывать пляжи. Об этом сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
По результатам проверок специалистами в регионе разрешено эксплуатировать 45 пляжей. Это на два больше, чем в начале недели. Речь идет о пляжах "Романовский плюс" (Романовский район, с. Гуселетово, оз. Горькое) и в парк-отеле "Чайка" (Барнаул, ул. Пионерская, 4).
В число допущенных до эксплуатации также вошли шесть барнаульских пляжей ("Городской", остров "Помазкин"; "В парке", ул. Ленинградская, 7; "Водный мир", протока Оби; "Планета Q", Борзовая Заимка; "Природа и человек", п. Кирова, oз. Пионерское; "Бонус 21", ул. Георгия Исакова, 149а).
20 июля пополнили список "разрешенных" еще пять мест для отдыха. Это пляжи "Лава" (Яровое, искусственные водоемы) и "Быть Добру" (Новичихинский район, село Новичиха, озеро Горькое), а также три пляжа на озере Горькое-Перешеечное в райцентре Егорьевского района – селе Новоегорьевском: "Золотая Рыбка", "Ивушка" и "Контакт".
До этого были открыты следующие пляжи:
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