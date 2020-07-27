Названа самая популярная схема уклонения от уплаты налогов в России

Чаще всего в России уклоняются от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на зампреда СКР Елену Леоненко.
По ее словам, самым распространенный способ налоговых преступлений в России – создание искусственного документооборота. Предприниматели завышают расходы и снижают прибыль, что позволяет уплачивать налоги в меньшем размере, чем требует закон.
Кроме того, на сумму завышенных расходов в результате махинаций выставляются вычеты по налогу на добавленную стоимость. При этом в структуре преступлений распространено и незаконное возмещение НДС из бюджета.
Ранее amic.ru сообщил, что лидерами по налоговым преступлениям в 2019 году в России стали Москва и Московская область.
Комментарии
Так надо снизить налоги до уровня, делающие все эти махинации бессмысленными.
А налоговая в этом помогает, не бесплатно, конечно.