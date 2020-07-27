"Единая Россия" приостановит членство задержанного алтайского депутата Кондратьева

Членство в "Единой России" депутата АКЗС Всеволода Кондратьева будет приостановлено в связи с задержанием по подозрению в даче взятки. Об этом со ссылкой на пресс-службу реготделения партии пишет "Тайга. Инфо".
"В соответствии пунктом 4.4.4. устава партии членство в партии лица, в отношении которого в соответствии с законодательством РФ возбуждено уголовное дело, может приостанавливаться по решению руководящих органов", — сообщили изданию.
По информации пресс-службы, заявление о приостановлении полномочий планирует написать сам депутат.
Ранее amic.ru писал о том, что Кондратьев заключен под стражу. Его обвиняют в даче взятки в особо крупном размере должностному лицу через посредника.
Комментарии
Однако дежавю, коммуняки(не путать с коммунистами) тоже так поступали.
Там, и без этого члена, таких же членов - полным-полно.
Членство утрачено вместе с потерей мужского достоинства.