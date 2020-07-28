Месяц назад у известной российской фигуристки Юлии Липницкой родилась дочь. Девочке дали имя Каталина.
Первую фотографию младенца опубликовали в Instagram-аккаунте спортсменки. На снимке лица малышки не видно.
Напомним, Липницкая завершила карьеру фигуристки в 2017 году. Ее мать заявила, что это связано с анорексией. При этом, по словам женщины, это было не спонтанное решение, а очень хорошо обдуманный шаг.
Помимо золота на Олимпиаде в Сочи в 2014, Липницкая завоевала серебро чемпионата мира и золото чемпионата Европы 2014 года, а также серебро финала Гран-при 2013 года. После завершения карьеры спортсменка стала тренировать юных фигуристок.
Комментарии
радостть то какая......ну и? ребенок как ребенок. обычный. с именем Катализатор.....мде...