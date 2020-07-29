Вместо высотки. Новый торговый центр построят рядом с "Европой" и "Летом" в Барнауле

Администрация Барнаула разрешила построить новый торговый центр на Павловском тракте. Объект будет находиться по соседству с ТРЦ "Европа" и ТЦ "Лето". Собственник земельного участка, где планируется возведение молла, еще два года назад хотел построить высотный дом, но до реализации дело не дошло.

Участок с "историей"

Земельный участок на Павловском тракте, 251, принадлежит компании "Магистраль". Ее руководитель Роман Пипуныров сообщил корреспонденту amic.ru: комментировать строительство ТЦ на участке он не намерен.

Между тем, по информации rusprofile.ru, Пипуныров занимает должность руководителя ООО "Марка". Учредителем этой компании является семья Ракшиных, владеющая сетью "Мария-Ра".

В пресс-службе "Мария-Ра" подтвердили, что именно бизнесмен Евгений Ракшин (собственник ТЦ "Лето", "Волна" и ТРЦ Galaxy, а также совладелец той же "Марии-Ра") планирует осваивать участок. Подробности проекта предприниматель пообещал сообщить amic.ru через несколько дней.

Кстати, еще в 2018 году на земельном участке планировали построить высотный дом. Так как территория не была предназначена для таких работ, компания "Магистраль" обращалась в мэрию, чтобы изменить назначение участка. Сделать это можно только после общественных обсуждений: администрация предлагает жителям города ознакомиться с проектом и направить свои предложения и замечания.

Вопросов к проекту у общественности не возникло, поэтому чиновники разрешили компании изменить назначение земли. Однако организация этого так и не сделала. По информации публичной кадастровой карты, до сих пор на территории 10,2 тыс. кв. м можно строить только автомастерские, автомойки и офисные центры.

В конце апреля 2020 года "Магистраль" вновь подала документы в комитет по строительству и архитектуре. На это раз – чтобы построить ТЦ. В результате общественные обсуждения участка на Павловском тракте, 251, назначали дважды: первый раз в апреле, но затем из-за пандемии коронавируса перенесли на июль. Замечаний к проекту у общественности не возникло, и мэрия передала документы в комиссию по землепользованию и застройке, которая изменит назначение земли.

Кстати, компания "Магистраль" более 10 лет судилась за участок на Павловском тракте, 251, с краевым управлением по имуществу. Чиновники уверяли: документы, подтверждающие право организации на участок, сфальсифицированы, а потому землю нужно вернуть краю. Точку в конфликте поставил Верховный суд. 23 июля 2020 года он признал право собственности за компанией.

ТЦ с большой парковкой

Новый торговый центр могут построить на участке 1,6 га. В 2019 году компания "Первый", которой также руководит Евгений Ракшин, приобрела участок на ул. Шумакова, 3 (граничит с Павловским трактом, 251) за 6,4 миллиона рублей.

На территории площадью 6,5 тыс. "квадратов", по данным публичной кадастровой карты, можно строить "объекты, обслуживающие автотранспорт".

Выкупить участок на пересечении Павловского тракта и ул. Шумакова Евгению Ракшину городские чиновники рекомендовали еще в 2015 году. Тогда бизнесмен представил документацию торгового центра (он носил черновое название "Жара") членам градостроительного совета. Архитекторы и чиновники проект разгромили. Одной из главных претензий было то, что парковка молла находится на проезжей части – малом Павловском тракте. Это разгрузочная магистраль для города. В результате проект изменили, но парковку никуда не перенесли.

Теперь, если бизнесмен объединит два земельных участка (Павловский тракт, 251, и Шумакова,3), то может "поставить" ТЦ такой же площади, как "Лето", и сделать большую парковку.

Ранее amic.ru писал о том, что интерес к коммерческой недвижимости в Индустриальном районе Барнауле резко вырос. Строительные инвесторы, несмотря на сложную экономическую ситуацию, возводят дорогие бизнес-центры для продажи и сдачи площадей в аренду. Предприниматели считают, что сейчас в спальных районах города не хватает интересных бизнес-предложений, поэтому их бизнес-центры будут востребованы.