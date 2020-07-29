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Вместо высотки. Новый торговый центр построят рядом с "Европой" и "Летом" в Барнауле

, ИА "Амител"
В 2018 году участок планировали отдать под строительство многоэтажного дома
ТЦ 'Лето' в Барнауле / Фото: avito.ru

ТЦ "Лето" в Барнауле / Фото: avito.ru

Администрация Барнаула разрешила построить новый торговый центр на Павловском тракте. Объект будет находиться по соседству с ТРЦ "Европа" и ТЦ "Лето". Собственник земельного участка, где планируется возведение молла, еще два года назад хотел построить высотный дом, но до реализации дело не дошло.

Участок с "историей"

Земельный участок на Павловском тракте, 251, принадлежит компании "Магистраль". Ее руководитель Роман Пипуныров сообщил корреспонденту amic.ru: комментировать строительство ТЦ на участке он не намерен.

Между тем, по информации rusprofile.ru, Пипуныров занимает должность руководителя ООО "Марка". Учредителем этой компании является семья Ракшиных, владеющая сетью "Мария-Ра".

В пресс-службе "Мария-Ра" подтвердили, что именно бизнесмен Евгений Ракшин (собственник ТЦ "Лето", "Волна" и ТРЦ Galaxy, а также совладелец той же "Марии-Ра") планирует осваивать участок. Подробности проекта предприниматель пообещал сообщить amic.ru через несколько дней.

Кстати, еще в 2018 году на земельном участке планировали построить высотный дом. Так как территория не была предназначена для таких работ, компания "Магистраль" обращалась в мэрию, чтобы изменить назначение участка. Сделать это можно только после общественных обсуждений: администрация предлагает жителям города ознакомиться с проектом и направить свои предложения и замечания.

Вопросов к проекту у общественности не возникло, поэтому чиновники разрешили компании изменить назначение земли. Однако организация этого так и не сделала. По информации публичной кадастровой карты, до сих пор на территории 10,2 тыс. кв. м можно строить только автомастерские, автомойки и офисные центры.  

В конце апреля 2020 года "Магистраль" вновь подала документы в комитет по строительству и архитектуре. На это раз – чтобы построить ТЦ. В результате общественные обсуждения участка на Павловском тракте, 251, назначали дважды: первый раз в апреле, но затем из-за пандемии коронавируса перенесли на июль. Замечаний к проекту у общественности не возникло, и мэрия передала документы в комиссию по землепользованию и застройке, которая изменит назначение земли.

Кстати, компания "Магистраль" более 10 лет судилась за участок на Павловском тракте, 251, с краевым управлением по имуществу. Чиновники уверяли: документы, подтверждающие право организации на участок, сфальсифицированы, а потому землю нужно вернуть краю. Точку в конфликте поставил Верховный суд. 23 июля 2020 года он признал право собственности за компанией.

ТЦ с большой парковкой

Новый торговый центр могут построить на участке 1,6 га. В 2019 году компания "Первый", которой также руководит Евгений Ракшин, приобрела участок на ул. Шумакова, 3 (граничит с Павловским трактом, 251) за 6,4 миллиона рублей. 

На территории площадью 6,5 тыс. "квадратов", по данным публичной кадастровой карты, можно строить "объекты, обслуживающие автотранспорт".

Выкупить участок на пересечении Павловского тракта и ул. Шумакова Евгению Ракшину городские чиновники рекомендовали еще в 2015 году. Тогда бизнесмен представил документацию торгового центра (он носил черновое название "Жара") членам градостроительного совета. Архитекторы и чиновники проект разгромили. Одной из главных претензий было то, что парковка молла находится на проезжей части – малом Павловском тракте. Это разгрузочная магистраль для города. В результате проект изменили, но парковку никуда не перенесли.

Теперь, если бизнесмен объединит два земельных участка (Павловский тракт, 251, и Шумакова,3), то может "поставить" ТЦ такой же площади, как "Лето", и сделать большую парковку.

Ранее amic.ru писал о том, что интерес к коммерческой недвижимости в Индустриальном районе Барнауле резко вырос. Строительные инвесторы, несмотря на сложную экономическую ситуацию, возводят дорогие бизнес-центры для продажи и сдачи площадей в аренду. Предприниматели считают, что сейчас в спальных районах города не хватает интересных бизнес-предложений, поэтому их бизнес-центры будут востребованы.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

29.07.2020 10:58
- гость -

ура, товарищи!

29.07.2020 11:03
тю!

И снова эти сараЯ...

29.07.2020 11:04
- гость -

не сараи а ангары.. предлагаю назвать ЕвроОпа

29.07.2020 11:11
АБОРИГЕН

А почему не разбить парк? Рядом много точек притяжения, жилые массивы. Он всегда будет востребован и не будет заброшен. Ну что это за потрясающая узколобость.
Для примера посмотрите как это было сделано в Екатеринбурге в ТРЦ Радуга-Парк. Не идеально, много вопросов, но хоть что-то. Ну включите уже мозги! Сколько можно лепить эти тупые коробки и бездарно использовать дорогую городскую землю.

29.07.2020 11:14
- гость -

как они там собираются зарабатывать то? кто будет брать в аренду эти площади?

29.07.2020 11:18
- гость -

Парк? ну вы реально фантазер.

29.07.2020 11:23
гость

Еще один ТЦ нам очень нужен! Очень ждем, этажей в 5-6 надо. Когда открытие ? Хочу на открытии нажраться!!

29.07.2020 11:24
krash

Ура наконецто ТЦ новый...а то так нехватало..... дибилы.....когда уже в Барнауле научатся строить что нибудь еще кроме торговых центров?

29.07.2020 11:26
- гость -

на Балтийской / Шумакова когда откроется ТЦ?

29.07.2020 11:28
Злая гостья

Даешь Икею!

29.07.2020 11:30
- гость -

А почему бы действительно не разбить парк чуть подальше от Павловского тракта?

29.07.2020 11:32
гость

Для примера посмотрите как это было сделано в Екатеринбурге в ТРЦ Радуга-Парк.

екатеринбург - это европейская часть. там бизнес более вменяемый. У нас же бизнес никогда не вложится в развитие подобных вещей. все бедные не могут назаработать себе. Качество местных продуктов отвратительное, сервис такой же. быдло сплошное

29.07.2020 11:32
- гость -

ну нет желания у города на парк, че как дети то?

29.07.2020 11:38
гость

Земля в собственности, собственник может использовать ее согласно разрешенных видов использования, как-то так. А наша администрация прежде чем раздавать, причем официально и законно землю, могла-бы и о жителях подумать, и разместить там и правда парк. А теперь, после драки кулаками не машут, а то будет как на Старом Базаре со спортсменами))

29.07.2020 11:39
Злая гостья

Это частная территория, хозяин решает, что будет - парк (без прибыли) или ТЦ (с прибылью). Город продал эту территорию.

29.07.2020 11:39
гость

29.07.2020 11:11
АБОРИГЕН

да они последние парки вырубить хотят, Ускова-Взлётная со скрипом наверное участок отдали типа под парк, пока под парк

29.07.2020 11:43
гость

А че Икея то не приходит к нам?

29.07.2020 11:46
- гость -

Что за хозяин?Можно встретиться,перетереть.У нас демократия или что?К консенсусу не подойдём,может статься пожалеет что вообще купил эту землю в своё время.

29.07.2020 11:46
гость

Квартиры уже все расхватали, а деньги у барнаульцев остались. Надо еще торговый центр, деньги надо куда то тратить

29.07.2020 11:49
гость

какие блин парки, вы о чем. мы возле дома сделали небольшой сквер, сами жильцы. За ночь кто-то цветы повырывал, бутылки накидал, скамейки сломали. ЗАЧЕМ???????

29.07.2020 11:50
про икею

Они заходит только в города миллионики

29.07.2020 11:51
жертва ЕГЭ

почему нет ни одного ТЦ на горе, есть же отличное место на развязке Змеиногорского, Южного трактов и шоссе Ленточный бор?

29.07.2020 11:59
гость

Парк имени алтайско-норильской дружбы.

деньги здесь должны прийти из Красноярска.

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