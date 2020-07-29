Зампредседателя комитета Алтайского Заксобрания по экономической политике, промышленности и предпринимательству Игорь Панарин дал оценку недавно состоявшейся передаче трассы Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Романово – Родино – Кулунда – граница с Республикой Казахстан в федеральную собственность. По словам парламентария, это первое подобное событие в новейшей истории региона.
На прошлой неделе было подписано постановление правительства РФ "О внесении изменений в перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения".
Согласно документу, в перечень федеральных трасс внесена автодорога Барнаул – Павловск – Ребриха – Мамонтово – Романово – Родино – Кулунда – граница с Республикой Казахстан, имеющая важное межгосударственное значение, – она соединяет столицу региона и ряд районных центров, а также имеет выход на Казахстан.
Первоначально указанный объект должен был стать федеральным в 2027 году. Благодаря инициативе губернатора края о включении дороги в индивидуальную программу социально-экономического развития Алтайского края на 2020-2024 годы при взаимодействии с Росавтодором и Минтрансом удалось перенести срок передачи на семь лет раньше.
"Краевые власти к этому очень долго шли. Принципиальное решение было принято на федеральном уровне в 2015 году. И на протяжении пяти лет профильное министерство проводило большую и сложную работу – было необходимо должным образом оформить земельные участки. Наконец, передача состоялась и теперь, начиная с осени, содержание, обслуживание, ремонт, в том числе и капитальный, будут производиться за счет федеральных средств. Соответственно, те финансовые ресурсы, которые высвободятся из бюджета края, будут направлены на ремонт и приведение в соответствие нормативам других наших региональных дорог. Учитывая протяженность кулундинской трассы, речь идет о высвобождении очень существенного объема средств – около 600 млн рублей", – рассказал Игорь Панарин.
Депутат АКЗС отметил, что Росавтодор внимательно относится к аргументации регионов и в то же время большое значение придает должному оформлению всей сопутствующей документации. "Сложность состоит в том, чтобы правильно оформить все земельные участки, соблюсти все необходимые требования, которых очень много. Раньше они были не столь высоки и порой часть работ могла быть выполнена хозспособом", – цитирует парламентария сайт АКЗС.
Также Панарин напомнил, что в регионе ведется работа по еще одному масштабному проекту – строительству третьей переправы через реку Обь и соединению трех федеральных трасс, который тоже в свое время был одобрен ведомством. Он выразил уверенность, что полученный в ходе передачи кулундинской дороги опыт поможет ускорить работу над новым проектом.
Комментарии