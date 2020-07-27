Одна из главных дорог Алтайского края перешла в федеральную собственность

Власти Алтайского края добились перевода региональный дороги А-321 "Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан" в федеральную собственность, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Первоначально объект должен был стать федеральным в 2027 году, но благодаря инициативе губернатора Виктора Томенко о включении трассы в программу социально-экономического развития региона срок включения удалось перенести на семь лет раньше: постановление о включении дороги в федеральную собственность было подписано 23 июля.
Протяженность объекта – около 400 километров и на его поддержание ежегодно требуется около 600 миллионов рублей.
"Передача дороги Барнаул — Павловск — граница с Республикой Казахстан в федеральную собственность означает, что средства на ее содержание, ремонт, реконструкцию будут выделяться совершенно в других объемах. А мы деньги, которые тратились на ее содержание, направим на другие дороги края", – заявил Томенко.
Во второй половине этого года на содержание автодороги выделят порядка 200 миллионов рублей. На эти деньги дорожники приведут в порядок три участка дорожного покрытия, а после начнут подготовку трассы к зиме.
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