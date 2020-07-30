26 июля Советский районный суд Новосибирска заключил под стражу на два месяца депутата Заксобрания Алтайского края Всеволода Кондратьева. Парламентария задержали в конце прошлой недели в Барнауле и под конвоем доставили в Новосибирск. Ему предъявили обвинение в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
По версии следствия, парламентарий передал через посредника 2,5 млн рублей полковнику одного из силовых ведомств Сибири, который сейчас сам находится под следствием. По предварительным данным, деньги полагались за общее покровительство компании "СтройГАЗ", в которой Кондратьев работал долгое время.
Amic.ru вспомнил другие громкие истории, связанные с коррупционными делами последних месяцев. Какие-то из них в 2020 году уже завершены, и суд поставил точку, другие – только набирают обороты. Здесь нашлось место политикам, чиновникам и даже судьям. Подробнее смотрите в нашей инфографике.
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