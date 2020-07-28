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Новости

Дал 2,5 млн полковнику. Стало известно, за что задержан алтайский депутат Кондратьев

, ИА "Амител"
По версии следствия, деньги высокопоставленному силовику парламентарий передал еще пять лет назад
Фото: akzs.ru

Фото: akzs.ru

Депутата алтайского Заксобрания Всеволода Кондратьева обвиняют в даче взятки в особо крупном размере. Как пишет "Коммерсантъ-Сибирь", в октябре 2015 года парламентарий передал через посредника 2,5 млн рублей полковнику одного из силовых ведомств Сибири, который сейчас сам находится под следствием. По предварительным данным, деньги полагались за общее покровительство компании "СтройГАЗ", в которой Кондратьев работал долгое время.

По сведениям издания, Кондратьев не признал вину. Советский районный суд Новосибирска отправил депутата в СИЗО до 23 сентября. Как уже сообщал amic.ru, парламентария задержали в Новосибирске в конце прошлой недели.

Всеволод Кондратьев работал в "СтройГАЗе" с 2006 года, в том числе занимал посты заместителя руководителя и гендиректора компании. Однако после 2016 года он покинул "СтройГАЗ". В 2017 году алтайский арбитраж признал Кондратьева банкротом по иску московского банка "Финсервис".

Трижды избирался депутатом краевого парламента от "Единой России". После задержания в пресс-службе партии заявили, что членство Кондратьева будет приостановлено. При этом в ЕР подчеркнули, что соответствующее заявление Кондратьев подпишет сам. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

28.07.2020 11:36
krash

как бы нам закон принять, чтоб депутатами не могли становиться всякие там лица...имеющие заводы, и прочие бизнесы...пусть даже неофициальные...а то вот как себянины всякие масок наштампуют - вся страна потом носи....ведь все оин там со своими бизнесами и все пользуются своим положением и полномочиями чтобы воровать и лгать народу еще сильнее

28.07.2020 11:51
- гость -

это называется лоббирование своих интересов
причем могут они в депутаты с голым задом придти а потом хоба!! и у них заводы фабрики пароходы начинают появляться))

28.07.2020 11:51
- гость -

а какому полковнику то? надвотскому?

28.07.2020 11:55
- гость -

настоящему полковнику. они это любят

28.07.2020 12:01
- гость -

И снова фигурирует партия "Единая Россия"...

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