Суд лишил жену алтайского депутата квартиры в Москве за 65 миллионов рублей

Алтайский краевой суд обратил в пользу государства квартиру в Москве, принадлежащую жене депутата Алтайского краевого Заксобрания Владимира Попова. Об этом сообщает ТАСС.
Суммарный доход супругов за три года не превышает трех миллионов рублей, а источник дохода, на который приобретена жилплощадь, не подтвержден.
После того, как этот факт официально установили, прокурор Алтайского края направил в Павловский районный суд иск с требованием обратить объект в пользу государства, но районный суд требование не удовлетворил. Тогда прокуратура обжаловала решение в вышестоящей инстанции.
Напомним, что ранее на юбилее Попова выступала C.C. Catch. Как сам он пояснил — бесплатно, потому что она его сестра. Правда, позднее парламентарий от этих слов отказался. Также на празднике у Попова выступал и Иван Ургант.
Правоохранители давно обратили внимание на имущество парламентария и его супруги, которая владеет, например, автомобилем Bentley Continental, цена которой на вторичном рынке начинается от 2,2 млн рублей за экземпляр 2006 года выпуска.
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