В России отказались от идеи введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку

Минпросвещения передумало делать ЕГЭ по иностранному языку обязательным, пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Минпросвещения России подготовило проект приказа, согласно которому иностранный язык не входит в число обязательных предметов государственной итоговой аттестации обучающихся. Позиция основана на многочисленных оценках экспертов о нецелесообразности введения обязательной сдачи экзамена по иностранному языку", – сказано в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что иностранные языки – важная содержательная часть школьной программы, которая, как и остальные предметные линии, будет развиваться непрерывно.
Проект пройдет необходимые стадии согласования, включая общественное обсуждение, а итоговое решение будет принято только после прохождения всех этапов, отмечается в сообщении пресс-службы.
Ранее сообщалось, что новый учебный год в российских школах начнется 1 сентября в традиционном формате, а вузы смогут его перенести, но не более чем на два месяца.
Комментарии
Естественно, ведь принятая в школе система обучения иностранным языкам абсолютно не способна выполнить свою основную функцию, научить за 5-6 лет(!) относительно свободно владеть иностранным языком.
хоть до этого ума хватило. нет бы европу учить нашему русскому великому. а мы как дибилы их язык учим.
скоро прописи будут сдавать по егэ
30.07.2020 10:25
krash
Мы как дибилы как раз потому что не учим. Достаточно почитать комментарии на данном ресурсе и станет понятно что дна не видно.
30.07.2020 10:25
krash
Так вообще-то английский - язык международного общения. Никто ж вас не заставляет учить польский, болгарский или греческий с испанским - такие же европейские языки) А еще, о боже, в школе заставляют учить физику, математику, химию и биологию, а также русский язык, которые таким как вы "в жизни не пригодятся". А потом те, кому образование не пригодилось, верят в телегонию, выступают против прививок и за возврат в Средневековье.
ЗЫ Давно говорю, что не нужно нам обязательное образование. Не хочешь учиться - не учись, в этом плане дистанционка быстро бы расставила "точки над ё". Хочешь учиться - будешь. Не хочешь - велкам двор подметать, если таджики пустят.
мне английский так и не пригодился.
на уровне разговорного вполне сносно общаюсь
но специальный котрый нам долбили- увы
30.07.2020 11:09
- гость -
В школе разве обучают техническому переводу? Это скорее прерогатива ВУЗа, и он потом нужен тем, кто работает по специальности - как ни крути, вся научная литература - на английском.
Дети , которые чаще остаются одни дома, учат немецкий быстрее.