Представитель Минсельхоза оценил ущерб от засухи в Алтайском крае

Директор департамента растениеводства, механизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов лично посетил несколько районов Алтайского края, чтобы оценить ущерб от засухи. Об этом сообщают "Вести Алтай".
В частности, представитель федерального министерства осмотрел погибшие посевы в Бурлинском, Волчихинском, Кулундинском и Табунском районах.
Перед этим он провел аналогичные мероприятия и в других регионах Сибири, в том числе в Омской и Новосибирской областях. Алтайский край по ущербу от неблагоприятной погоды оказался примерно посередине между ними, уверен чиновник.
"Ситуация в Омской области чуть лучше, чем в Алтайском крае, а в Новосибирской области пока самая сложная, но чем ближе к границе с Новосибирском, тем хуже ситуация с посевами", – уточнил Некрасов.
Он заверил, что федеральные власти не оставят алтайские хозяйства без помощи. Этот процесс будет проходить в рамках действующего законодательства, уточнил представитель Минсельхоза.
Ранее amic.ru писал, что ущерб от засухи хозяйствам Алтайского края оценили в 700 млн рублей. Посевы погибли на площади более 150 тысяч гектаров.
Комментарии
Утешение из разряда мы конечно обосрались, но соседи обосрались больше.