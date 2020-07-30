В расчленении рэпера Энди Картрайта из Versus Battle подозревают уроженку Барнаула

В расчленении тела рэпера Энди Картрайта подозревают бывшую жительницу Барнаула Марину Аксову. Именно под этим именем она зарегистрирована в социальных сетях, сообщает "Толк".
По информации издания, в Санкт-Петербург она переехала около 10 лет назад. Замуж за музыканта уроженка Барнаула вышла в феврале 2016 года. При этом свои отношения с Картрайтом женщина не афишировала, даже среди знакомых мало кто знал ее мужа. Известно, что у пары есть ребенок.
Как уже писал amic.ru, 30 июля в Санкт-Петербурге правоохранители обнаружили расчлененное тело 29-летнего рэпера Энди Картрайта, известным по участию в Versus Battle.
По словам супруги, исполнитель скончался несколько дней назад от передозировки наркотиками. Чтобы спрятать тело, женщина расчленила его и разложила по пакетам. Однако как избавиться от останков мужа она не придумала и обратилась к адвокату. Тот, в свою очередь, позвонил в полицию
В квартире исполнителя правоохранители обнаружили пять пакетов с его частями тела. Оттуда же они изъяли таз, ножовку, нож, молоток и разделочную доску.
Как пишет "Фонтанка", причину своего поступка женщина объяснила тем, что не хотела для мужа бесславной смерти от передозировки и поэтому решила, что он "просто исчезнет".
По данным Telegram-канала FTP, распиливать труп помогала мама. Внутренние органы мужа супруга постирала в стиральной машинке, другие части тела вывалила в соли, а шприц, который якобы и стал причиной смерти музыканта, случайно выкинула.
Если судмедэксперты докажут, что музыкант действительно скончался от передозировки, то его жену накажут по статье УК "Надругательство над телом умершего". В этом случае ей будет грозить штраф от 40 тысяч рублей или лишение свободы до трех месяцев.
Комментарии
причину своего поступка женщина объяснила тем, что не хотела для мужа бесславной смерти от передозировки
Что то темнит дамочка наша алтайская.
Внутренние органы мужа супруга постирала в стиральной машинке
Больная или наркоманка?
то его жену накажут по статье УК "Надругательство над телом умершего". В этом случае ей будет грозить штраф от 40 тысяч рублей или лишение свободы до трех месяцев.
??? А в психушке как следует полечить?..
Суп поди еще сварила.
Имя неподходящее выбрал Энди. End(Энд) по английски это конец