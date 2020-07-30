Жена расчленила рэпера Энди Картрайта из Versus Battle

В Санкт-Петербурге на 31-м году жизни умер участник шоу Versus Battle Александр Юшко, известный как Энди Картрайт. Об этом 30 июля пишет Telegram-канал "Mash на Мойке".
Как рассказала жена рэпера, Картрайт скончался несколько дней назад от передозировки наркотиками. Чтобы спрятать тело, женщина расчленила его и разложила по пакетам. Однако как избавиться от останков мужа не придумала и обратилась к адвокату. Тот, в свою очередь, позвонил в полицию.
В квартире исполнителя правоохранители обнаружили пять пакетов с его частями тела, а также таз, ножовку, нож, молоток и разделочную доску. В настоящий момент женщину допрашивают, а судмедэксперты устанавливают истинную причину гибели музыканта.
Комментарии
ащеее.....
"Уголовное дело мы возбуждать не стали, потому что рэп - это кал", - сказали полицейские.
надо было морозилку купить в эльдорадо
зачем адвокату звонить?
В настоящий момент женщину допрашивают, а судмедэксперты устанавливают истинную причину гибели музыканта.
надо сначала этот пазл сложить как то....
Если вы в Питере, то опасайтесь расчлененки, в Барнауле вежливо поинтересуйтесь у собеседника, не боксер ли он. При утвердительном ответе быстро покиньте место общения. Вот простые правила выживания в этих городах. По остальным городам необходимо обстановку отслеживать по интернету
сильная однако женщина, распилить тело это вам не маффин порезать или ей помогли попилить?
30.07.2020 16:19
- гость -
я вообще подумываю свалить на необитаемый остров, везде зло
Жена погибшего петербургского рэпера Энди Картрайта была под веществами в момент расчленения трупа своего мужа, который она пилила четыре дня. Об этом FlashNord рассказал источник в правоохранительных органах.
По предварительным данным, Марина Кухал 25 июля пришла домой в квартиру на Невском проспекте, где обнаружила мертвым своего мужа Александра Юшко. Она решила, что такая смерть его не достойна, и решила его расчленить, а затем спрятать труп и сказать всем, что он исчез.
Все четыре дня, по оперативным данным, женщина пилила тело мужа. Правоохранители предполагают, что все это время она также была под наркотиками. Когда действие наркотиков ушло и женщина пришла в себя, то она позвонила знакомой девушке, работающей адвокатом, и рассказала, что случилось.
В настоящий момент девушка находится в 76 отделе полиции. Вскрытие рэпера намечено на сегодня.