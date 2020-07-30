Мишустин выделил Алтайскому краю еще 543 тысячи на детские выплаты

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о выделении дополнительных средств на "путинские" выплаты родителям детей в возрасте от 3 до 7 лет. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Речь идет сумме в 18,4 млрд рублей. На эти деньги должны оказать поддержку родителям 718 тысяч детей. В Алтайский край направят более 543,3 тысячи рублей, в Республику Алтай – 148,9 тысяч рублей.
Как ранее писал amic.ru, в августе выплаты могут получить и малоимущие семьи с детьми от 3 до 7 лет. На пособие могут рассчитывать только те семьи, которые не подали заявление ранее.
Размер пособия определяют региональные власти. В Алтайском крае выплата составляет 5101 рубль (это половина прожиточного минимума на ребенка за второй квартал 2019 года).
Главное условие – среднедушевой доход семьи не должен превышать размер прожиточного минимума в регионе (для расчета используется величина прожиточного минимума за второй квартал 2019 года – то есть 10194 рубля на каждого члена семьи).
Если в семье несколько детей, выплата положено каждому. На другие социальные пособия она не повлияет, это лишь дополнительная поддержка для семей, которые в этом нуждаются.
Кстати, начисляется пособие с 1 января 2020 года, а выплачивать его начали с 1 июня 2020 года. То есть в августе семьи могут получить все полагающиеся им деньги разом – около 40 тыс. рублей.
Заявление на выплату можно подать в личном кабинете на портале gosuslugi.ru в разделе "Ежемесячная выплата на детей от 3 до 7 лет". Сделать это можно до 31 декабря 2020 года.
Комментарии
543,3 тысячи рублей? Вот это щедрость! Да на его посту Дмитрий Анатольевич в месяц больше 800 тысяч получал!