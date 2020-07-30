Алтай стал самым популярным местом активного отдыха в России

На Алтай пришлось больше трети от всех туров на активный отдых, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Biletix.
37% от общего числа таких туристов выбрали именно Алтай. В прошлом году этот показатель составлял 9%. В целом, "приключенческий" турпоток в регион вырос в четыре раза. Ближайшие конкуренты по увеличению трафика – Сочи (в два раза) и Крым (на 16%).
Сильнее всего снизилось число любителей приключений среди отдыхающих в Минеральных водах (-45%), в Мурманске (-43%), в Иркутске (-42%) и в Петропавловске-Камчатском (-15%).
Ранее amic.ru писал, что после открытия турбаз в Горный Алтай наблюдается резкое увеличение числа отдыхающих из других регионов России.
Представители туристической отрасли утверждают, что турпоток даже в сравнении с прошлым годом увеличился на 10-15%.
Это привело к тому, что некоторые популярные у туристов места отдыха забиты до отказа и не в состоянии принять новых посетителей.
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