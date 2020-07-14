"Все забито". Турпоток в Горный Алтай резко подскочил

После открытия турбаз в Горный Алтай наблюдается резкое увеличение числа отдыхающих из других регионов России, сообщает ТАСС.
Представители туристической отрасли утверждают, что турпоток даже в сравнении с прошлым годом увеличился на 10-15%.
Это привело к тому, что некоторые популярные у туристов места отдыха забиты до отказа и не в состоянии принять новых посетителей.
"Бронируют активно – если сравнить с потоком прошлого года, то он больше, группы больше, – рассказала председатель Ассоциации туроператоров Республики Алтай Татьяна Зяблицкая. – Много запросов на комфортное проживание высокого уровня, но его у нас и так мало, и сейчас не хватает, на июль у всех все забито".
В качестве примера она привела Мультинские озера, где совсем не осталось свободных домиков и даже палаток для аренды.
По словам Зяблицкой, чтобы покрыть убытки, которые представители турбизнеса понесли за время пандемии коронавируса, потребуется работать в таком режиме до октября.
Как ранее писал amic.ru, с 3 июля туристическим объектам разрешил работать глава региона Олег Хорохордин по результатам заседания регионального оперштаба по ситуации с COVID-19. При этом базы обязаны соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы.
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