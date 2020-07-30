Ефремову продлили домашний арест до следующего года

Пресненский суд Москвы продлил до 22 января 2021 года срок домашнего ареста актеру Михаилу Ефремову, обвиняемому в совершении смертельного ДТП, сообщает РИА "Новости".
Как отмечается, к такому решению пришли во время предварительного слушания. Первое заседание по существу дела Ефремова назначено на 5 августа.
По информации ТАСС, суд также отказал актеру в двухчасовых прогулках. Об этом журналистам издания рассказал адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи погибшего в аварии курьера. По его мнению, суд может закончиться уже в августе.
Напомним, вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого через несколько часов скончался в больнице.
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