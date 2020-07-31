Август в Алтайском крае стартует с жары

Первые дни августа в Алтайском крае будут жаркими и без дождей, сообщают в алтайском Гидрометцентре.
По прогнозам синоптиков, в субботу, 1 августа, воздух прогреется до +28 С°, а на следующий день, в воскресенье, столбики термометров покажут +29 C°. Осадков в предстоящие выходные не ожидается.
При этом ночами будет прохладно – в среднем +10...+15 С°, а по северо-западу региона и в предгорьях до +5 С°.
В Барнауле в субботу днем обещают +25...+27 С°, в воскресенье +26...+28 С°. Дождей не будет, утверждают синоптики.
Как уже сообщал amic.ru, на следующей неделе температура воздуха продолжит повышаться.
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