Водитель протаранил пять автомобилей после ДТП в Барнауле. Видео

В Барнауле на пересечении улиц Эмилии Алекссеевой и 80 Гвардейской дивизии произошло массовое ДТП, сообщает "Barnaul 22".
Причиной столкновения стал неосторожный маневр. Водитель одного из автомобилей решил перестроиться и врезался в машину на другой полосе, которая задела еще пять транспортных средств, припаркованных возле здания.
Как ранее сообщил amic.ru, 30 июля в восьми километрах от села Косиха по дороге в Барнаул сгорел пассажирский автобус. Пострадавших в происшествии нет нет, а вот пассажирская "Газель Next Citylline" выгорела полностью и восстановлению не подлежит. Причина пожара сейчас выясняется.
Комментарии
на мотив песни фантазёр: паапуасссс ты меня называлааааа!!! па-пу-а-си-на!
Когда без тормозгов!
Водитель одного из автомобилей решил перестроиться
Ну тут виновник очевиден
Не понял. почему амик коменты трет? Водила, гвоорю, шустрый! После ДТП поворотник включил урод.
Протаранившему надо в ноги кланяться поставившему камеру видеонаблюдения. Хрен бы он свидетелей нашел. Может ГИБДД принять программу по оборудованию города камерам не только скорость замеряющими
31.07.2020 15:12
krash
Не материтесь.
31.07.2020 15:14
гость
а зачем? у него по любому правая сторона пострадала от паркетника