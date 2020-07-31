Мэрия Барнаула в телеграм-канале отреагировала на сообщения о свалке у ВДНХ, которые появились в соцсетях и СМИ. За территорией будут следить.
"Предприниматели "воскресных рынков" занимают территорию, принадлежащую рынку ВДНХ по договору аренды. Уборку мусора в ежедневном режиме осуществляет собственник участка. Но на пустырь, расположенный за зданием рынка ВДНХ, право собственности не разграничено", – говорится в сообщении.
В мэрии заявили, что вопрос вывоза строительного мусора с территории будет рассмотрен администрацией района в скором времени. Жильцов ближайших домов попросили следить за автомобилями, которые оставляют отходы на пустыре, и сообщать об этом властям.
Ранее фотографии мусора у ВДНХ и на территории за экоярмаркой появились в социальных сетях. Местные жители рассказали, что раньше сюда вывозили землю и глину, а теперь грузовыми машинами вываливают строительный мусор.
Комментарии
Камеру.
Мэрия еще весной в инсте Томенко обещала там порядок навести, но что-то лето уже заканчивается, а мусора только больше становится. Там в овраге, ближе к Малахова, еще какие-то мешки с мусором черные валяются несколько мес, что, мусор собрали, но не вывезли? Ждете, пока снегом закроет его? А торговцы, да, реально достали со своим мусором, вечно после этих барахолок грязища, неужели никто за ними следить не может?
"Мэрия Барнаула отреагировала на сообщения о свалке около экоярмарки ВДНХ"
Нет такого заведения "мэрия Барнаула", не существует, т.к. в Барнауле нет мэра.
Проблема решается очень просто:не нужно гадить. И все