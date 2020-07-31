Боксер Михаил Старцев отказывается давать показания по делу о драке на Старом Базаре

Участнику драки на Старом базаре Михаилу Старцеву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом сообщает региональный Следком.
По версии следствия, в драке, которая прошла возле одного из развлекательных заведений, 38-летний Старцев нанес удар по голове 40-летнего Павла Рохова. От полученной закрытой черепно-мозговой травмы Рохов скончался на месте.
"В настоящее время следователями ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Обвиняемый отказывается от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ", — сообщили в СК.
Напомним, что драка на Старом базаре, один из участников которой погиб, произошла 27 июля. Видеозаписи с места происшествия появились в социальных сетях. Жена погибшего создала петицию к руководителю СК РФ Александру Бастрыкину и требует наказать Старцева по всей строгости закона.
Комментарии
пИтушок
А смысл их давать? Есть видео.
31.07.2020 18:14
- гость -
пИтушок
пИтушок, а ты в лицо ему скажи это, а то только из под кровати вонять можешь.