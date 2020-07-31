Жена погибшего в драке на Старом базаре Павла Рохова направила петицию Бастрыкину

Жена погибшего в смертельной драке на Старом Базаре 40-летнего Павла Рохлова создала петицию с требованием максимального наказания для экс-боксера Михаила Старцева и чемпионки мира по кикбоксингу Лилии Ворогушиной. Петиция размещена на сайте Change.org.
Обращение адресовано напрямую к председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Светлана Рохлова просит его взять дело под личный контроль, чтобы виновные не избежали наказания и не оказывали давление на следствие и свидетелей. Она требует назначить Старцеву максимальное наказание, а Ворогушиной изменить статус свидетеля на соучастницу и судить по всей строгости закона.
Петиция была создана днем 31 июля и за пять часов ее подписало более полутора тысяч человек.
Напомним, что в Барнауле в ночь на 27 июля в районе Старого базара произошла драка, которая закончилась смертью 40-летнего Павла Рохлова. По версии жены погибшего, на мужчину напали Михаил Старцев, занимавшийся раньше боксом, и чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина.
28 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело. Михаил Старцев задержан, а вот его подругу, которая также избивала Павла Рохова, отпустили.
Комментарии
Она погибшего требует самого сурового наказания для Старцева и Ворогушиной
Исправьте.
А она-то сама не пытается давить на следствие?
31.07.2020 18:22
гость
Что же за следствие у нас такое мягкое-каждый потерпевший может на него надавить!
Интересные люди, какие-то петиции на каких-то забугорных сайтах подписывают... А почему бы на заборе не написать.
В оон еще пусть отправит.
Амик, вы уже в 2-х статьях его Роховым называете. Ну будьте повнимательнее.
каждый потерпевший может на него надавить!
А вы почитайте, кто из власть придержащих уже высказался по этому поводу и совершенно не с нейтральными оценками. Только следствие началось, а в сети уже суд Линча устроили.
вызовите ей психиатра...уже НАПАЛИ на них...рукалицо...в белых гольфах и розовой кофте она была? остальное на видео