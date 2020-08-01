В Барнауле машина сбила девочку на пешеходном переходе

В Барнауле во дворе многоэтажного дома по адресу проезд Южный Власихинский, 26 сбили ребенка, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
ДТП произошло накануне, 31 июля. По словам очевидцев, две девочки вместе с бабушкой и дедушкой шли с дачи в СНТ "Ракета". В какой-то момент дети ушли вперед, и одна из девочек выбежала на пешеходный переход.
Водитель автомобиля, проезжающего по улице, не успел среагировать и сбил ребенка. Пострадавшую госпитализировали.
Как ранее сообщал amic.ru, автомобилистка, сбившая насмерть шестилетнего ребенка в Новоалтайске, отказывается давать показания. Сейчас женщина находится под домашним арестом.
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