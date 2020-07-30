"Суд учтет". Сбившая насмерть ребенка на Алтае не хочет говорить со следователями

Автомобилистка, сбившая насмерть ребенка в Новоалтайске, отказывается давать показания. Ранее стало известно, что она воспользовалась ст. 51 Конституции РФ, согласно которой гражданин имеет право не свидетельствовать против себя самого.
В разговоре с amic.ru старший помощник руководителя СУ СКР по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева уточнила, что суд обязательно учтет отказ женщины от сотрудничества со следствием. При этом обвинение водителю пока не предъявлено: правоохранители проводят необходимые следственные действия и устанавливают все обстоятельства инцидента.
Как уже сообщал amic.ru, ДТП в Новоалтайске произошло вечером 26 июля. По предварительной версии, 44-летняя водитель Nissan была пьяна. Женщина не справилась с управлением, съехала на обочину и сбила шестилетнего мальчика, который шел вместе с братом. Ребенок скончался на месте. По словам очевидцев, машина не просто сбила мальчика, но и прижала его к столбу.
Сама автомобилистка не считает себя виновной. Сейчас она находится под домашним арестом.
Комментарии
У пьяной мрази есть конституционные права
А у шестилетнего ребёнка нет прав на жизнь
Ну да...этот случай никому не интересен, хотя мне кажется что он НАМНОГО СТРАШНЕЕ чем драка на Старом базаре, малыш был невинный, а там все были бухие "в хлам" и там судя по видео не было "белых и пушистых"...
А ей еще что-то говорить надо? Там и так все ясно. В колонию ее на 15 лет.
Предлагаете вздернутся?
Поганая она тварь, которой гореть в семи кругах ада...
30.07.2020 14:20
- гость - Когда у человека проблемы с понятиями морали, чести и достоинства, он вспоминает про закон, как единственную для себя защиту. Притом, что не хватает смелости признать свою вину в явном нарушении иных законов. Гнилой человек.
Я думаю, что в дальнейшем все наши суды будут исходить из приговора Ефремову. Именно это дело станет образцом для принятия решений. Ну плюс-минус с учетом конкретных обстоятельств каждого дела.
30.07.2020 14:25
- гость -
А ей еще что-то говорить надо? Там и так все ясно. В колонию ее на 15 лет.
А вот может быть сильно интересно на суде. Положительные характеристики, ранее не судима, страшно больная сама и ближайшие родственники, малолетние дети и т. д .
И какое решение примет суд?
Это её право. Надеюсь, доказательств будет достаточно.
Пора уже к умышленному убийству приравнять такие преступления!!!!
По этой статье есть от и до. Меньше меньшего не дадут. Да Ефремовщина покажет эти границы.
Я не понял, а где комментарии Томенко, Губерниева, Карелина... ау ребята где вы все?
30.07.2020 14:44
Й
Приравняли. Сроки такие же.
Сейчас подождите эта дамочка еще и забеременеет - и дальше все понятно
Вам волю дай, вы без следствия и суда вешать на фонарях всех начнете. Всё прям судьи, спасу нет.
Дикие люди. Пещерный уровень...
Не надо вешать, просто наказание должно быть неотвратимым...а в данном случае погиб ребёнок, а значит наказание должно быть по верхней планке 15 лет!!!
30.07.2020 14:56
- гость -
Я не понял, а где комментарии Томенко, Губерниева, Карелина... ау ребята где вы все?
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Так 480000001548722294130 штук аккаунтов не создавалось!
30.07.2020 15:34
Роман
В каком кодексе написано, что если погиб ребенок, то по верхней планке?
Что значит не хочет общаться? Значит и дело не открывать, не судить ее и даже не трогать? Посадить лет на 20. Убила ребенка и никаких смягчающих обстоятельств. А чтоб не замеренела, в тюрьму на нары. Уже сам факт пьяной езды - это потенциальное покушение на убийство и оно произошло. Предъявить обвинение и за решетку. Иш прыткая какая. Убила и хочет уйти от ответственности.
Чуть позже выяснится, что ребенок был пьяный и кинулся ей под колеса, ну и т.д., сколько фантазии хватит. Было уже.
Пошумят, да забудут, боксера посадят года на 3.5.
Вот и всё!