Умерла мама футболиста Александра Соболева

У алтайского футболиста Александра Соболева умерла мама. Соответствующая информация появилась на сайте футбольного клуба "Спартак" (Москва), за который ныне выступает спортсмен. Клуб на официальном сайте выразил соболезнования Соболеву.
"В нашу команду пришла беда. Скончалась мама Александра Соболева, – гласит текст сообщения. – Мы выражаем глубокие соболезнования нашему форварду и его семье. Саша, мы с тобой!"
Слова поддержки по этому поводу опубликовали и в Twitter в аккаунте бывшей команды форварда – самарских "Крыльях Советов".
"Саша, держись, мы с тобой!" – написали в Самаре.
Соболев является воспитанником барнаульского "Динамо". Минувшей зимой он перешел в "Спартак" на правах аренды с правом последующего выкупа, которая и была активирована. За "Крылья Советов" Александр выступал с 2018 года, а ранее защищал цвета "Томи".
В октябре 2019 года форвард получил первый вызов в сборную России. В нынешнем сезоне Соболев вошел в символическую сборную лучших игроков чемпионата страны.
Комментарии
Крепись Саша, соболезнования тебе и твоей семье.
Какой ужас, она же еще не пожилая!!!!!!!!!!! Крепись , парень...... Возможно это был единственный человек в мире, который тебя любил...
Держись парень. Соболезную тебе и твоей семье.