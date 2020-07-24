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Новости

Алтайские футболисты вошли в число лучших игроков чемпионата России

, ИА "Амител"
Бывшие барнаульские динамовцы сыграли заметную роль в своих командах
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Несколько алтайских футболистов вошли в число лучших игроков чемпионата России. Заключительный тур РПЛ состоялся 22 июля.

Так, воспитанник барнаульского "Динамо" Александр Ерохин стал чемпионом России в составе "Зенита" из Санкт-Петербурга. В минувшем чемпионате полузащитник сыграл за питерцев 23 матча и забил два гола.

Еще один бывший барнаульский динамовец Александр Соболев с 12 голами занял четвертое место в гонке бомбардиров чемпионата. Форвард московского "Спартака" уступил только Сердару Азмуну и Артему Дзюбе (оба "Зенит") – по 17 голов, а также нападающему тульского "Арсенала" Евгению Луценко (15 забитых мячей).

Экс-вратарь барнаульского "Динамо" Юрий Дюпин по итогам чемпионата 2019/20 вошел в тройку лучших голкиперов сезона. Дюпин, армеец Игорь Акинфеев и Александр Беленов ("Уфа") провели по 13 матчей на ноль, но по дополнительным показателям лучшим стал Беленов, который провел меньше игровых минут, чем конкуренты.

Как уже сообщал amic.ru, новый сезон РПЛ стартует 8 августа. А 7 августа в Москве пройдет матч за Суперкубок России по футболу.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

24.07.2020 11:04
Локо

Они разве играли за Динамо, кто готовил материал двоешник

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