Был неприятный запах. Детали гибели семьи алтайского чиновника

Незадолго до того, как на турбазе "Глобус" обнаружили тела чиновника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и его семьи, посетители базы отдыха стали жаловаться на неприятный запах.
Его источником посчитали канализацию и даже вызвали специалистов, которые занялись ее прочисткой. Об этом сообщает "Вести-Алтай".
О смерти четверых отдыхающих узнали только 31 июля, когда настало время покидать домик, но никто из него не выходил. Сотрудники турбазы только тогда забеспокоились и проникли внутрь.
Тела Кременских, его супруги, 16-летнего сына и 12-летней дочери были без признаков насильственной смерти. Мужчина, женщина и девочка лежали на кроватях, подросток – у двери.
Одна из приоритетных версий о причине их гибели – отравление. Точный вердикт вынесут по результатам экспертиз.
Специалисты уже назвали предварительную дату смерти – ночь на 27 июля, то есть в первую же ночь после заезда в турбазу. Кременские прибыли к озеру Ая на рейсовом автобусе.
Как ранее писал amic.ru, Следственный комитет опубликовал видео с места обнаружения погибших на алтайской турбазе.
Комментарии
В четвертый раз амик копирует одну и ту же статью под разными заголовками. Браво!
4 дня в номере никто не пытался убрать?
Сервис!
Действительно, чего нагнетать?
Ну, скопытился краевой дармоед. Дальше что? Всенародной скорби не будет по этому поводу.
Раз в неделю убирают, и то, если попросишь. Можно заставить каждый день убирать, а оно надо?
Был неприятный запах.
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Оставьте рыбу или мясо в тепле на пару дней.
Как версия-отравление канализационными газами. Что-то было сделано не так или прохудилось.
1.08.2020 18:42
Глупее не придумать.
1.08.2020 18:49
- гость -
Вы ни разу про такое не слышали,про отравление сероводородом? Соболезную вам....
Мальчишка пытался выбраться
Гость 18.26,а если по лицу ?
Амик, ну вы и желтушники....
про отравление сероводородом?
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Живу на первом этаже. Были случаи, что месяц канализация в подвал бежала. Меня топило по 2 раза в год. Никто не пытался отравится.
про отравление сероводородом?
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Если посадить в колодец и закрыть крышку, то можно теоритически отравиться, если повезет.