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Был неприятный запах. Детали гибели семьи алтайского чиновника

, ИА "Амител"
Смерть четверых отдыхающих наступила почти сразу после заселения на турбазу
Фото: турбаза 'Глобус' / скриншот с видео с официального сайта

Фото: турбаза "Глобус" / скриншот с видео с официального сайта

Незадолго до того, как на турбазе "Глобус" обнаружили тела чиновника управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосифа Кременских и его семьи, посетители базы отдыха стали жаловаться на неприятный запах.

Его источником посчитали канализацию и даже вызвали специалистов, которые занялись ее прочисткой. Об этом сообщает "Вести-Алтай".

О смерти четверых отдыхающих узнали только 31 июля, когда настало время покидать домик, но никто из него не выходил. Сотрудники турбазы только тогда забеспокоились и проникли внутрь.

Тела Кременских, его супруги, 16-летнего сына и 12-летней дочери были без признаков насильственной смерти. Мужчина, женщина и девочка лежали на кроватях, подросток – у двери.

Одна из приоритетных версий о причине их гибели – отравление. Точный вердикт вынесут по результатам экспертиз.

Специалисты уже назвали предварительную дату смерти – ночь на 27 июля, то есть в первую же ночь после заезда в турбазу. Кременские прибыли к озеру Ая на рейсовом автобусе.

Как ранее писал amic.ru, Следственный комитет опубликовал видео с места обнаружения погибших на алтайской турбазе.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.08.2020 17:51
- гость -

В четвертый раз амик копирует одну и ту же статью под разными заголовками. Браво!

1.08.2020 18:20
Гость

4 дня в номере никто не пытался убрать?
Сервис!

1.08.2020 18:26
- гость -

Действительно, чего нагнетать?
Ну, скопытился краевой дармоед. Дальше что? Всенародной скорби не будет по этому поводу.

1.08.2020 18:28
- гость -

Раз в неделю убирают, и то, если попросишь. Можно заставить каждый день убирать, а оно надо?

1.08.2020 18:37
- гость -

Был неприятный запах.
---------------
Оставьте рыбу или мясо в тепле на пару дней.

1.08.2020 18:42
Гость.

Как версия-отравление канализационными газами. Что-то было сделано не так или прохудилось.

1.08.2020 18:49
- гость -

1.08.2020 18:42

Глупее не придумать.

1.08.2020 19:01
Гость.

1.08.2020 18:49
- гость -
Вы ни разу про такое не слышали,про отравление сероводородом? Соболезную вам....

1.08.2020 19:01
- гость -

Мальчишка пытался выбраться

1.08.2020 19:08
Майк

Гость 18.26,а если по лицу ?
Амик, ну вы и желтушники....

1.08.2020 19:26
- гость -

про отравление сероводородом?
----------
Живу на первом этаже. Были случаи, что месяц канализация в подвал бежала. Меня топило по 2 раза в год. Никто не пытался отравится.

1.08.2020 19:29
- гость -

про отравление сероводородом?
----------
Если посадить в колодец и закрыть крышку, то можно теоритически отравиться, если повезет.

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