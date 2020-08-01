Виктор Томенко с супругой посетили музей Германа Титова

Глава региона Виктор Томенко вместе с супругой с неофициальным визитом посетил музей Германа Титова. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.
"Мы сегодня встречали здесь Виктора Петровича с супругой, Татьяной Владимировной. – Здорово, что свое свободное время губернатор старается посвятить знакомству с разными уголками края и его знаковыми местами. Музей Титова в Полковниково – безусловно, одно из них!" – написала Безрукова.
По ее словам, программа главы региона практически ничем не отличалась от той, с которой принимают в музее менее известных гостей. Даже чай из самовара, которым угостили Виктора и Татьяну Томенко, входит в стандартный набор.
"Нас проводят по зданиям музея таким же путем, как и всех посетителей: усадьба, современное здание музея с экспозицией по истории космонавтики и о полете Титова, а в мемориальном здании бывшей школы рассказывают об удивительной семье Титовых, – уточнила Безрукова. – Потом мы пешочком идем по сельским улочкам до домика детства – "Ласточкиного гнезда", где после экскурсии нас во дворе под яблонькой ждет чай из самовара".
Глава Минкульта рассказала, что это не последний визит губернатора в село Полковниково в этом году. По ее словам, Томенко прибудет снова "с более официальной миссией". Видимо, речь идет о мероприятиях, приуроченных к юбилею Германа Титова.
Как ранее писал amic.ru, в Алтайском крае подготовили масштабную программу к 85-летию Германа Титова и 55-летию со дня основания музея в селе Полковниково.
Первые праздничные события пройдут 6 августа и будут приурочены к 59-й годовщине полета Титова в космос. В Полковниково откроют монументально-декоративное панно "Голубая моя планета" и представят документальную выставку "Сын Земли и звезд".
Основные мероприятия состоятся 11 сентября. Посетители музея увидят выставку фотографий из космоса и станут свидетелями парада техники и показательных выступлений военнослужащих российских войск.
5 октября, в день основания мемориального музея Германа Титова, состоятся презентация буклета "Космический музей Алтая" и праздничная программа "В кругу друзей".
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